A mi-mandat, la majorité municipale du Mans estime que 90 % des engagements de campagne sont tenus

Métamorphose d'une ville, c'est le petit livret bonus que vont recevoir avec le prochain numéro du magazine O:Mans tous les habitants de la métropole. Un livret d'une cinquantaine de pages, tout en couleur, qui dresse le bilan de Stéphane Le Foll et de ses équipes à mi-mandat. "On me dit de plus en plus souvent que la ville bouge, que la ville change, et c'est bon signe", se réjouit le maire-président, pour qui cela montre que le travail mené depuis son élection en 2020 paie.

Chronolignes de bus, allongement des rames de tramway, pistes cyclables, plan solaire, agrandissement du réseau de chaleur, rénovation du palais des congrès , créations d'écoquartiers... Il est vrai que depuis trois ans, les projets s'enchaînent pour faire du Mans cette ville "durable, attractive et solidaire" qu'ambitionne Stéphane Le Foll.

"Nous avons fait un pointage, indique Christophe Counil, adjoint à l'urbanisme et aux grand projets, il en ressort que 93 % des engagements de campagne ont déjà été tenus ou lancés pour aboutir dans quelques années." Un chiffre qui fait doucement rire la cheffe de l'opposition, Marietta Karamanli : "Pour l'instant, il y a beaucoup de communication mais on voit peu de projets se concrétiser. On verra à la fin du mandat ce qu'il en est."

Une métropole "riche" qui peut investir

Financièrement, cette ribambelle de projets a un coût. Le plan stratégique d’investissements (PSI) du territoire présenté en 2022, qui compile 130 projets, prévoit 1,3 milliard d'euros d'investissements d'ici 2030. Est-ce tenable au vu de la situation économique et de l'envolée des prix des chantiers et des matières première ? A ce stade et à moins d'une nouvelle "catastrophe économique", pas d'inquiétude. D'autant que Le Mans métropole, qui porte désormais la majorité des investissements, a les reins solides : depuis 6 ans maintenant, elle n'a pas emprunté un sou et dégage même chaque année un excédent. Si bien qu'elle peut investir sans emprunter.

"Pendant longtemps, la ville du Mans a pris à sa charge des investissements d'ampleur communautaire, comme le stade. Nous avons fait en sorte de rééquilibrer et de porter davantage de projets au niveau métropole, d'autant qu'ils profiteront à tout le territoire", indique Stéphane Le Foll. A ce titre, le stade Marie-Marvingt, qui coûtait chaque année pas moins de cinq millions d'euros à la ville est passé il y a quelques temps sous le giron de la métropole.