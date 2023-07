À mi-mandat, le maire de Beaumes-de-Venise reste marqué par l'incendie de l'été 2021

"J'ai de la chance d'être bien entouré". À mi-mandat, le maire de Beaumes-de-Venise admet que les trois années qui viennent de s'écouler ont été "compliquées". Jérôme Bouletin souffle un peu lorsqu'il regarde dans le rétroviseur : "le Covid, la guerre en Ukraine, on a pu franchir ce cap difficile dans les meilleures conditions*".* À la tête de la commune depuis 2016, suite au décès de Christian Gonnet, ce viticulteur de profession a ensuite été élu comme maire par ses habitants aux élections municipales de 2020.

"La maison de santé ça y est, elle fonctionne." C'est l'une des fiertés de Jérôme Bouletin, un projet de longue date. "Sur place il y a une pharmacienne, des médecins généralistes et un ostéopathe. Nous sommes satisfaits parce que nous avons de très bons retours", précise le maire de Beaumes-de-Venise. Et pour la suite ? "Il y a la construction des vestiaires au stade pour la partie football, la renaturalisation du parvis de la mairie. Nous allons faire des îlots de fraîcheur, desimperméabiliser les sols et on va mettre des espèces végétales moins consommatrices d'eau", détaille Jérôme Bouletin.

"Un traumatisme"

Impossible d'oublier cette nuit du 16 au 17 août 2021. La commune de Beaumes-de-Venise a été touchée par un violent incendie . Ce soir là, les flammes ont ravagé plus de 250 hectares de végétation. "On ne peut pas occulter des périodes comme ça, aussi dramatique puisqu'on voit partir notre paysage de fumée" , commente Jérôme Bouletin. "L'incendie a été traumatisant. À côté de ça, on a un village qui, dans la difficulté, trouve la force de se regrouper et d'avancer et de sortir de cette impasse là", ajoute le maire.

Sans pour autant passer à autre chose, la reconstruction du paysage autour de Beaumes-de-Venise est un moyen pour le maire de se projeter. "Avec l'association Les Courens, nous sommes entrain de remettre en place, de recultiver les terrasses qui sont autour de la chapelle d'Aubune. Environ 80 % de notre massif montagneux est privé donc les propriétaires nous accompagnent, jouent le jeu", annonce le maire. Jérôme Bouletin reconnaît tout de même craindre la saison des feux de forêts cet été dans un contexte de sécheresse : "à chaque fois qu'il y a du vent et qu'il fait chaud, je ne pense qu'à ça".

Moi maire de Beaumes-de-Venise...

