À moins de 50 jours du 1er tour de la présidentielle, ces Toulousains sont désabusés

Dans moins de 50 jours, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Six candidats ont pour l'instant obtenu les 500 parrainages requis pour se présenter : Valérie Pécresse, Emmanuel Macron (pas encore candidat officiellement), Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle.

Alors 65 % des Français se disaient certains d'aller voter au premier tour (sondage Ipsos / Sopra Steria pour le Cevipof, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde) le 11 février dernier, France Bleu Occitanie est allé prendre la température au marché Saint-Aubin.

"Certains sont complètement désabusés"

"J'ai l'impression que c'est tout les cinq ans la même chose, confie Lionel. On n'a pas de nouveauté, il n'y a rien qui se passe. C'est toujours pareil. Les politiques font leur petit spectacle et puis voilà. On ira voter parce que c'est notre devoir mais pas plus pas moins" détaille le père de famille.

"Les gens sont fatigués, très anxieux pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants" estime de son côté Chantal. "Certains sont complètement désabusés, ajoute Martine. Ce qui se dégrade aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les personnes n'ont plus du tout confiance dans les politiques qui se présentent."

"Je trouve ces personnes-là fausses, avoue Nicolas. J'ai vraiment l'impression que c'est du vent, donc je ne m'y retrouve pas et donc je ne vote pas" explique-t-il, tout en plaidant pour la fin de la Ve République et son régime semi-présidentiel.