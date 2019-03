A Montalembert, le premier tour de l'élection municipale partielle est annulé faute de candidats

A Montalembert, dans les Deux-Sèvres, la mort de Jean-Marie Deschodt laisse le fauteuil de maire vide depuis la fin janvier. Un mois et demi plus tard, des élections partielles ont été organisées, mais le premier tour, prévu dimanche, est annulée, faute de candidats.

Montalembert, France

A Montalembert, c'est le casse-tête pour organiser de nouvelles élections municipales partielles... Après le décès du maire Jean-Marie Deschodt, la préfecture des Deux-Sèvres a convoqué les électeurs à une élection municipale complémentaire. L'arrêté préfectoral a été pris le 24 janvier dernier.

Un premier tour annulé

Le premier tour de scrutin devait avoir lieu ce dimanche 10 mars, mais aucune candidature n'a été enregistrée. Ce premier tour est donc annulé.

Impossible d'élire son voisin

Pour l'instant, le second tour est maintenu pour le 17 mars. Les candidats peuvent se déclarer lundi et mardi en préfecture mais en l'absence de candidature, le second tour sera lui aussi annulé. Impossible en effet d'élire son voisin, ou quelqu'un qui ne serait pas déclaré. Le conseil municipal étant aux deux-tiers, les conseillers municipaux pourront quand même élire un maire, mais parmi eux.