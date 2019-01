À Montargis, des ateliers pour se former à la démocratie participative

Montargis, France

Les français appelés à s'exprimer pendant trois mois ! C'est le début ce mardi du grand débat national promis par Emmanuel Macron... autour de plusieurs grands thèmes (la représentation des citoyens, l'organisation de l'état, les services publics, la fiscalité, la justice sociale, ou encore la transition écologique...) Cette consultation, c'est l'une des conséquences du mouvement des gilets jaunes... qui veulent qu'une plus grande importance soit donnée à la parole des citoyens et à leurs opinions. C'est ce que fait depuis 4 ans et demi un village de la Drôme... Saillans... 1300 habitants. Là-bas, une démocratie participative a été mis en place... et chacun peut s'exprimer sur tous les sujets... ... Et un habitant de la commune propage désormais la bonne parole.. en dispensant des formations. Il était ce week end à Montargis. Reportage de Cyrille Ardaud. Reportage à retrouver sur francebleu.fr On reparle de démocratie participative dans le décryptage de 7h20 -------------- Lui, c'est Tristan Rechid... 150 formations autour de la démocratie participative au compteur... il a accompagné la liste citoyenne de Saillans il y a 4 ans... et depuis quelques temps, il constate un engouement pour ces questions. Dans l'assistance... il y aRose Marie Vuillermoz...elle est maire de Dicy... une commune de l'Yonne à la limite avec le Loiret... et elle veut mieux prendre en compte l'avis des habitants. Olivier lui est très impliqué dans le milieu associatif... Il est venu chercher des méthodes... pour mieux écouter les autres. Et ce genre de formations ont été dispensées par Tristan Rechid dans des associations, des mairies .. ou encore des conseils départementaux.