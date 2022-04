À Montargis, fief de la droite, la "gueule de bois" chez les LR

C'est une situation représentative du premier tour de cette élection présidentielle dans le Loiret : Valérie Pécresse enregistre un score historiquement bas dans l'un des bastions de la droite, à Montargis (Loiret). Elle finit en cinquième position, avec 6,69% des suffrages exprimés. Certes, c'est mieux que la moyenne nationale, mais c'est bien loin des 23,52% de François Fillon en 2017.

La déception des élus et des militants

Pour ceux qui ont fait campagne pendant des mois, ce score est évidement difficile à digérer. "On savait qu'on ne ferait pas 20%, en dessous de 5% c'est vraiment une contre-performance" reconnaît Thierry Jolly, militant. "C'est évidemment un échec" confirme le député LR du secteur Jean-Pierre Door, "ce pourcentage là, on ne l'a pas vu venir" ajoute Nelly Dury, première adjointe au maire de Montargis, et conseillère départementale, qui ne s'attendait toutefois pas à se qualifier pour le second tour.

Tous les LR ont un peu la gueule de bois - Thierry Jolly

Evidement, il y a de la déception chez ceux qui ont mené cette campagne à Montargis. S'il va falloir un peu de temps pour analyser les raisons de cette défaite historique dans ce fief de la droite, certains élus ont déjà des éléments de réponse.

Le député LR du secteur Jean-Pierre Door © Radio France - Manon Klein

Des électeurs de droite qui votent "par sécurité"

À Montargis, c'est Emmanuel Macron qui arrive cette fois largement en tête, avec 27,40% des suffrages exprimés. Mathématiquement, ce sont probablement des électeurs de droite qui lui ont permis d'atteindre ce niveau (en 2017, le président sortant avait recueilli 22,87 dans la commune). Cette fuite de l'électorat LR, le député Jean-Pierre Door l'explique en partie : "Je pense qu'au vu de la situation de l'électorat local, que je connais bien, et notamment les personnes d'un certain âge, ils ont voté par sécurité. Du fait de la non-campagne du Président sortant, mais également les difficultés du pays : la crise sanitaire (...) avec le problème aussi malheureusement de la guerre en Ukraine (...) tout cela a entraîné une forme de peur, et d'angoisse, chez nos concitoyens, en particulier les plus âgés. Nos électeurs ont dirigé leur premier vote directement vers la candidature du président sortant" détaille l'élu, qui ne se re-présentera pas aux prochaines élections législatives en Juin. C'est d'ailleurs le prochain enjeu pour Les Républicains, un scrutin qui pourrait être décisif pour l'avenir du parti.

Le maire LR de Montargis Benoît Digeon © Radio France - Manon Klein

Pour le maire LR de Montargis Benoît Digeon, il faut aussi analyser le score de son parti en regardant le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Dans sa commune, le candidat Insoumis est deuxième, avec 22,55% des suffrages exprimés. "J'ai compris que lui [Jean-Luc Mélenchon] avait une réponse pour les jeunes (...) c'est à nous maintenant, les autres partis politiques, personne n'a approché la jeunesse de manière sérieuse, il faudrait peut-être leur apporter l'envie de faire de la politique" analyse le maire.