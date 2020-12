A Montargis, une action pour tenter d'empêcher la démolition d'une partie de la caserne Gudin

Benoit Digeon le maire de Montargis le dit très clairement : le permis de construire accordé en octobre dernier au groupe Nexity, le promoteur d'un projet de résidence senior sur une partie de la caserne Gudin, prévoit une démolition du bâtiment central de la place d'armes de cette ancienne caserne, le bâtiment de l'Horloge.

Et il ne voit pas où est le problème. "Moi je l'aime bien parce qu'il est là, ce bâtiment. Mais franchement, il est à l'abandon, il n'y a plus rien dedans depuis plusieurs années. On ne peut pas le conserver, personne ne pourrait en faire quoi que ce soit !"

Pas de retour en arrière pour le maire de Montargis

L'élu est donc très clair, concernant le recours gracieux que lui envoient les opposants à ce projet de démolition : il ne reviendra pas sur sa décision. Ce recours rédigé par Alphonse Profit, membre de la liste et du mouvement "Engagement citoyen pour le montargois", est parti ce lundi 14 novembre.

Le collectif est rejoint par les élus de la liste "Montargis pour tou-te-s", qui lui aussi se mobilise, en déposant un voeu au conseil municipal, pour demander au maire de retirer son permis de construire. Une fois ce recours gracieux rejeté, on se dirige vers un autre, cette fois devant le tribunal administratif d'Orléans.

Une démolition jamais envisagée selon les opposants

Dans le projet déposé par le promoteur immobilier pour construire une résidence pour les seniors, une démolition du bâtiment est en effet envisagée. Or selon les opposants, il n'en a jamais été question. Le concours d'idées lancé par l'agglomération montargoise pour aménager le site à l'été 2019 intégrait bien le projet de Nexity, mais posait pour préalable la conservation des trois bâtiments autour de la place d'armes, et surtout celui de l'horloge, construit en 1877. "On n'a pas tant que cela de témoins de l'histoire de Montargis" tempête Edouard Weber, élu dans l'opposition sur la liste citoyenne. "Alors on ne peut pas se permettre de le raser sans préavis".

Les opposants avancent également une délibération de l'agglomération montargoise, datant de mai 2019, avant la signature de la promesse de vente du terrain à Nexity, pour un euro symbolique. "Dans cette délibération, il n'a jamais été question d'une démolition" précise Bruno Nottin, élu communiste dans l'opposition montargoise et conseiller communautaire.

Et d'avancer aussi l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France, qui préconisait la conservation de ces trois éléments, considérés comme faisant partie du patrimoine.

L'engagement de "garder l'esprit de la façade"

Mais Benoit Digeon, le maire de Montargis, répond que le principe de réalité doit l'emporter. Jean-Paul Billaut, le président de l'agglomération montargoise depuis juillet 2020, avance que la fameuse délibération parle de "conserver l'esprit de la façade du bâtiment de l'horloge, et c'est bien ça le projet". Il n'envisage pas de revenir sur la promesse de vente. "Moi j'ai hérité de ce dossier, comme bien d'autres, et je les poursuit, mon avis personnel sur la question n'a pas d'intérêt".

Extrait du concours d'idées pour l'aménagement du site - agglo-montargoise

La bataille ne fait que commencer. Le mouvement "engagement citoyen pour le montargois" a donc déjà envoyé son recours gracieux au maire de Montargis pour contester le permis de construire".

Vers un recours au tribunal administratif

Si celui-ci ne donne pas suite, cela ouvrira la voie à un recours auprès du tribunal administratif. Les opposants ont aussi écrit une lettre à tous les élus de l'agglomération, pour leur demander de prendre position. Et ce lundi soir l'opposition a déposé un voeu au conseil municipal pour contester lui aussi ce permis de construire. La promesse de vente à Nexity, elle, n'est toujours pas signée.