A Montargis, une salle de vaccination contre le Covid 19... sans vaccins pour l'instant

Ca ressemble à s'y méprendre à un coup de pression sur le gouvernement, et d'ailleurs ils le revendiquent comme tel : Benoît Digeon le maire de Montargis, et Jean-Pierre Door le député du Loiret, tous deux élus Les Républicains, activent un centre de vaccination avant même d'avoir reçu les vaccins

"L'ARS, je m'en fous" ! Le ton est donné par le député LR du Loiret Jean-Pierre Door, et il en dit sur la défiance qu'entretient le parlementaire envers l'administration et les autorités de santé chargées de mettre en place la campagne de vaccination contre le Covid 19.

L'Agence régionale de santé, il est bien décidé à ne pas attendre son feu vert pour activer les outils dont dispose la commune dont il a été le maire, pour organiser, dès que possible, une campagne de vaccination.

Seul l'hôpital de Montargis va recevoir des doses pour le moment

Moins virulent, son successeur Benoît Digeon, veut lui aussi montrer son impatience, devant le réfrigérateur de la salle communale Carnot, où seront stockées les doses du vaccin Pfizer contre le Covid 19, puis les autres, quand ils arriveront.

"Les doses, on les attend ! Mais on est prêts, la logistique est prête, c'est ce que l'on veut dire aux autorités de santé, notre commune a tout ce qu'il faut, tout le personnel est mobilisé, il ne manque que les vaccins" explique Benoît Digeon.

L'élu est malgré tout conscient qu'on est encore loin d'une campagne massive et grand public contre le Covid 19, lui qui est en contact permanent avec le CHAM, le Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.

Il sait que l'hôpital de Montargis recevra dans un premier temps uniquement de quoi vacciner les résidents des EHPAD publics du secteur, son personnel soignants, et les professionnels de santé. Un centre de vaccination sera opérationnel rapidement pour ces publics prioritaires.

Les élus assument "un coup de pression"

"Mais on sait très bien que l'hôpital ne pourra pas accueillir le grand public, c'est pour cette raison qu'on ouvre cette salle" précise Benoît Digeon. Ouvrir, c'est un bien grand mot, car sans aucune dose de vaccin, elle n'est pas en mesure de proposer ses services au grand public.

Celui-ci n'est d'ailleurs pas prioritaire, on n'en est pas encore à cette phase. Voilà qui a de quoi mettre encore plus en colère le député Jean-Pierre Door : "cette priorisation décidée par l'administration, c'est une erreur. Il faut vacciner avant tout les personnes qui ont des pathologiques chroniques, et il faut aller vite".

Il assume donc, "le coup de pression adressé à l'administration. En France c'est toujours pareil, le politique passe après l'administration, c'est pour ça que c'est long. Maintenant il faut que ça cesse. Après la guerre des masques, la guerre des tests, on ne peut pas perdre celle de la vaccination".

Des volontaires parmi les soignants

Impossible de savoir, donc, quand ouvrira ce centre de vaccination, qui en 2010 avait déjà accueilli la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. "Ca avait été beaucoup plus souple à l'époque" se souvient Jean-Pierre Door.

En tout cas le personnel communal se dit prêt. "Nous allons lancer très vite une campagne de recrutement pour trouver des volontaires pour vacciner, des médecins, des infirmières, etc" explique Sophie Cravageot la directrice du Centre Communal d'Action Sociale de Montargis. "On ne sait pas si ces prestations seront rémunérées, c'est encore à préciser. Ensuite pour le public, nous devrions être en mesure très vite de mettre en place un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous".