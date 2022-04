A Montauban, Brigitte Barèges n’exclut pas de voter pour Marine Le Pen

La maire LR de Montauban a regardé attentivement le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mercredi. Et ça n’a pas fait changer d’avis Brigitte Barèges qui n’a été jamais tendre envers le chef de l’Etat. Au contraire, elle ne votera pas pour lui. Elle explique ne pas apprécier l’attitude du "personnage". Et l'élue montalbanaise détaille. " J'ai trouvé Emmanuel Macron extrêmement méprisant, arrogant, sans pathos, sans bienveillance. Par moments, il a des grands couplets lyriques sur la tolérance, mais est profondément intolérant et sectaire. "

Je ne voterai pas Emmanuel Macron. Pour le reste, je réserve mon vote dimanche.

Et sur le programme aussi les divergences entre les idées d’Emmanuel Macron et celles Brigitte Barèges sont impossibles à combler. "Je trouve qu'il a un bilan qui est un échec sur quatre sujets majeurs : sur la santé, sur l'école pour laquelle il n'a même pas d'idées. Il a su parler que de dédoubler les classes. Et puis, évidemment, la sécurité et immigration. Il suffit de regarder l'actualité tous les jours pour voir qu'on est en situation extrêmement catastrophique. Il est temps de redresser les choses. Anecdotiquement, je veux dire aussi que je suis contre les éoliennes parce qu'elles massacrent, nos paysages, parce que c'est une hérésie écologique et énergétique."

La maire de Montauban insiste : "Donc, je ne voterai pas Emmanuel Macron, ça, c'est sûr. Pour le reste, je réserve mon vote dimanche." Immigration, sécurité, éolienne : autant de sujets qui rapproche la maire de Montauban de la candidate RN. Mais, Brigitte Barèges ne dit plus rien quand on lui pose clairement la question. Elle répond simplement : "Je ne le dis pas."

à lire aussi Présidentielle : le maire LR de Lavaur Bernard Carayon votera blanc au second tour

Le bureau politique des Républicains s'est réuni lundi dernier et a décidé qu'il ne donnerait pas de consigne de vote pour le second tour. En revanche, ce bureau a insisté sur le fait "qu'aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen".