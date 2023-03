À Montbéliard, les opposants à la réforme des retraites bloquent les chantiers d'Enedis

Plus de 80 personnes tiennent le piquet de grève chez Enedis à Montbéliard.

La mobilisation contre la réforme des retraites a pris une nouvelle forme mardi 21 mars à Montbéliard puisqu'au lendemain de l'adoption définitive de la réforme, un piquet de grève s'est mis en place à Enedis pour bloquer le bureau d'exploitation de l'entreprise. Plus de 80 grévistes sont sur place depuis le matin, accompagnés par des cheminots, des retraités et des étudiants. Lors de l'assemblée qui s'est tenue en fin d'après-midi, les grévistes ont voté pour prolonger le mouvement jusqu'à minimum mercredi soir.

ⓘ Publicité

Conséquence de cette action : "C'est un service qui gère tout les accès des travaux sur l'Alsace-Franche-Comté donc aucun travaux ne peut se faire, pas d'interventions sur les chantiers, ni d'installations. On laisse l'astreinte d'urgence pace qu'on est responsables mais sinon il y a 80 % des travaux qui ne se font pas", explique Pascal Jeanmougin, secrétaire général du syndicat CGT Énergie Franche-Comté Sud.

"Il n'est jamais trop tard pour bien faire"

Avec ce mouvement, les syndicats veulent mettre en place un nouveau rapport de force. "On va organiser des roulements pour tenir le bâtiment ce soir, demain soir. Ce sera voté avec les collègues en grève pour pouvoir faire durer le mouvement et ainsi mettre la pression sur l'aspect financier de nos employeurs, pour qu'ils aillent communiquer avec le ministère de tutelle pour dire que cette réforme est injuste et injustifiée", indique Pierre Partout, secrétaire général de la FNME-CGT Franche-Comté Nord.

Les grévistes espèrent ainsi être entendus de l'exécutif. "Nous attendons de monsieur Macron qu'il sorte la tête haute. Stop à l'orgueil, à l'ambition personnelle, stop à Jupiter et qu'il écoute le peuple français. Il n'est jamais trop tard pour bien faire", résume Emmanuel Chabeuf, permanent syndical national EDF dans le domaine de la maintenance nucléaire.

"La réforme était injuste hier, elle est injuste aujourd'hui, elle sera injuste demain donc le combat continue", confirme Pascal Jeanmougin. Et ce n'est pas le rejet des motions de censure qui fera stopper la lutte, ajoute Emmanuel Spadetto, coordinateur régional Alsace - Franche-Comté de la FNME-CGT : "Ce n'est pas ça qui fait notre calendrier syndical", explique-t-il.

Déterminés à continuer la lutte

Les syndicalistes dénoncent la fin des régimes spéciaux, qui *"*ne rapportera rien au régime général", souligne Pascal Jeanmougin, et également le report de l'âge de départ à la retraite puisqu'à Enedis, "ce sont des métiers pénibles, avec de l'astreinte 24/24 heures, qu'il pleuve, vente ou neige. Ce n'est pas humain de grimper à plus de 60 ans sur des poteaux électriques ou descendre dans des fouilles !", estime Pierre Partout.

Les manifestants continueront leur grève, tant qu'ils le pourront car faire grève a pour conséquences des retenues sur salaire. "Syndicalement, on s'est organisé pour faire appel à la solidarité et pouvoir continuer à avoir un mouvement de part les souscriptions qui sont demandées aux agents qui sont en retraite pour redistribuer l'argent aux personnes qui sont en grève", explique Pierre Partout. "Mais le trou ne sera jamais comblé parce qu'on est en grève reconductible depuis le 7 mars donc à la fin du mois, quand on va voir la fiche de paie, ça va faire mal."

Mais abandonner n'est pas une option. "Il faut plus le voir comme un investissement que comme un coût", conclue Pierre Partout.