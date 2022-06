À Muret, la troisième prison sème le doute dans les législatives : "c'est plus dur que la présidentielle"

Le projet de troisième prison à Muret s'invite dans les élections législatives. À trois jours du scrutin du premier tour, les riverains et candidats de la 7e circonscription de Haute-Garonne prennent position et ce projet controversé peut faire pencher la décision des électeurs du Muretain.

Si l'on part du sud de la Haute-Garonne, c'est la dernière campagne avant la ville, avant Toulouse, et là-bas, on craint encore la bétonisation. Ce projet de troisième prison à Muret pourrait tuer une zone agricole protégée et l'enquêteur public a rendu un avis défavorable. Mais l'État tente de passer en force pour une troisième prison dans le département. Le projet d'établissement de 600 places est déclaré d'utilité publique urgente par le préfet de Haute-Garonne, malgré les avis défavorables et négatifs de l'enquêteur public, du Département, de la Chambre d'agriculture et de la mairie. Ça, c'est pour le contexte.

Le débat revient car ce samedi 10 juin, la Ligue des droits de l'homme organise une table ronde à Toulouse autour d'une question : faut-il une 3e prison à Muret ?

Avant les législatives, des électeurs concernés et indécis

C'est un sujet qui inquiète de nombreux Muretains, à la veille des législatives dans cette 7e circonscription de Haute-Garonne. Avec déjà deux prisons : une à Muret et une à Seysses, à la limite communale, les habitants de la commune du sud de Toulouse vont peut-être devoir composer avec un troisième centre pénitentiaire en 2026. C'est inédit en France. Elle pourrait sortir de terre, sur une zone agricole protégée de 17 hectares. Un recours déposé par des riverains est étudié par le tribunal administratif.

Pour plusieurs Muretains interrogés, c'est niet : ils ne veulent pas de prison, encore moins à côté de chez eux encore. Cela fera même pencher le vote de certains comme Patrice : "À trois jours des législatives, c'est plus dur de choisir que lors de la présidentielle". D'autres riverains avouent ne pas être contre cette prison, vu les conditions déplorables des détenus dans la prison de Seysses. Face à cela, France Bleu Occitanie a donné la parole à des candidats aux élections législatives de la 7e circonscription de Haute-Garonne.

Des candidats globalement opposés au projet à cet endroit

Commençons par la gauche avec la Nupes, pour qui il faut repenser le système carcéral. "Moins de prisons, plus d'accompagnement, de prévention et d'éducation", c'est la volontéde Christophe Bex, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce projet, il compte bien le combattre s'il est élu. Muret ville carcérale, pour lui, c'est non.

Même constat à droite, même s'il n'est pas question d'ouvrir les prisons comme le veut la Nupes pour Christophe Bancherit, candidat LR (les Républicains). S'il est élu sur la 7e circonscription de Haute-Garonne, il dit vouloir tout faire pour écouter les riverains sur ce dossier. "Oui on a besoin de nouvelles prisons, mais une fois de plus le gouvernement n'a écouté personne, ni les élus locaux, ni le commissaire-enquêteur et surtout les riverains concernés."

Côté RN (Rassemblement national), pour la candidate Emmanuelle Pinatel, la solution est ailleurs pour désengorger les prisons : "Il faut construire des prisons pour réduire le nombre de prisonniers dans les cellules et régler la surpopulation, mais d'abord se pencher sur les personnes qui ne sont pas de nationalité française pour les expulser".

La députée sortante de la majorité muette à ce sujet

La députée sortante, Élisabeth Toutut-Picard, candidate Renaissance de la majorité présidentielle, ne souhaite pas s'exprimer. Sollicitée à plusieurs reprises, elle refuse de parler à France Bleu Occitanie à ce sujet. Même une fois tombé sur elle dans les rues de Muret, par hasard, elle refuse toujours. La voilà en pleine campagne, en train de déposer des tracts aux commerçants, avec son suppléant, l'occasion parfaite, mais impossible d'avoir un mot.

Seule réponse de sa collaboratrice : "C'est prématuré de faire des commentaires car on travaille sur le fond. On attend les avis de l'autorité environnementale et la décision de justice". Compliqué de prendre position quand on défend un projet porté par le gouvernement de son parti (LREM) et de son ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Mais quid des électeurs et des autres candidats sur l'avis de la députée sortante ?

Un silence qui fait vivement réagir ses adversaires

Un silence problématique d'abord pour le candidat du PRG (Parti radicale de gauche) et de la Fédération de la gauche républicaine, Julien Midali. Le candidat de 29 ans trouve que la députée sortante snobe et pénalise les agriculteurs, vu le silence autour de la localisation controversée voulue pour cette prison. "Je ne suis pas un député parisien comme l'est madame Toutut-Picard, un paysan, c'est un paysan, il faut le dire clairement. Un paysan, aujourd'hui, ne vit plus en Haute-Garonne. Le paysan gagne en moyenne 600 euros par mois. C'est le département qui a le revenu agricole le plus bas. On met ce projet sur le dos des agriculteurs qui vont encore moins gagner d'argent", s'insurge Julien Midali.

Il rappelle aussi la volonté, près de Saint-Gaudens, d'accueillir la troisième prison du département. Le sénateur de Haute-Garonne, Pierre Médevielle, a demandé au gouvernement que le projet de troisième prison soit déplacé plus au sud dans le Comminges. D'ailleurs, pas de réaction sur cette proposition de la députée sortante.

De son côté, le candidat Reconquête Georges-Henri Tessereau, lui est pour la construction de 10.000 places supplémentaires en prison, et souhaite aussi expulser les étrangers des prisons, comme le RN. Mais il regrette l'absence de dialogue avec la députée sortante : "Je l'ai croisée plusieurs fois sur les marchés de Carbonne ou encore Muret, impossible d'avoir un petit débat avec elle. Elle a un bilan à défendre tout de même. Et puis Muret a déjà payé son tribut pour les prisons".

La députée sortante prête à ouvrir le dossier en cas de réélection ?

Élisabeth Toutut-Picard ne nous répond pas, mais elle a apparemment promis d'ouvrir le dossier si elle est réélue. Oui, selon le témoignage de Tristan Sava d'Albert, le président des Jeunes agriculteurs du canton de Muret qui a rencontré la députée il y a encore quelques jours. Mais pour le jeune agriculteur, cela ne veut rien dire et il a peu d'espoir. Anne-Marie Cucchi vit à 150 mètres du site potentiel de la future prison, c'est la plus concernée, et pareil, elle a rencontré en début d'année la députée, qui avoue "ne rien pouvoir faire pour aider ces riverains".

Le tribunal administratif doit rendre sa décision en fin d'année sur le recours déposé par les riverains. Un espoir encore, sinon, ce seront les Muretains qui prendront la perpétuité.

