A Nancy, le mouvement climat prend date pour les municipales

Nancy, France

Atmosphère festive pour la troisième marche pour le climat à Nancy. Sous un franc soleil, environ 1.500 personnes selon les organisateurs, ont défilé dans les rues de la cité ducale. C'est moins qu'au mois de mars où la mobilisation avait rassemblé 4.500 personnes mais les organisateurs font remarquer qu'au printemps, ils avaient eu deux mois pour préparer et cette fois deux semaines.

"50 à 70% des solutions peuvent être mises en place à l'échelle locale"

Quoiqu'il en soit, le mouvement climat à Nancy a clairement pris date pour les élections municipales de mars 2020, dans six mois. "Le rapport du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) nous dit qu'entre 50 et 70% des solutions peuvent être mises en place à l'échelle locale. C'est un enjeu qu'il ne faut surtout pas négliger", fait remarquer Virginie Hacquard, porte-parole de l'organisation de la manifestation. D'où l'idée de terminer la manifestation sous les fenêtres de la métropole du Grand Nancy. Une banderole hostile au plan climat de la mairie de Nancy (15 millions d'euros d'ici 2021) a été déployée avec l'inscription suivante :

Coupable d'inaction climatique Nancy 2030"

La ville ne va pas assez loin pour Virginie Hacquard :

"C'est le dernier mandat pour faire quelque chose et prendre des mesures radicales et ambitieuses pour le climat. On invite toutes et tous à faire le bon choix [...] Nancy 2030, ce sont des mesurettes, ce ne sont pas des vraies mesures qui vont permettre une vraie évolution et une vraie réponse face au dérèglement climatique".

Vigilance

Alors qu'une liste écologiste devrait être présente au premier tour des municipales à Nancy, Virginie Hacquard et le mouvement associatif qui lutte pour la protection de l'environnement se présente surtout comme un éventuel arbitre, une vigie alors que la thématique environnementale devrait s'imposer dans le débat des municipales :

"Nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les partis ou les personnes qui les représentent, ce sont les décisions qu'elles vont prendre. Il faut des décisions radicales, il n'y a pas de petits pas et nous on regardera les décisions qui seront prises et on est prêts à manifester et interpeller si ce n'est pas suffisant."

Les organisateurs de la marche favorables par exemple au développement des transports doux, à l'interdiction de la publicité ou encore la création de fermes urbaines.