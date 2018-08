Nancy, France

Une nouvelle illustration du manque de moyens de la justice, et particulièrement à Nancy. La présidence du tribunal de grande instance de Nancy a décidé cet été de lever certains contrôles pour les dossiers de demande d'aide juridictionnelle transmis entre mars et fin mai 2018. L'aide juridictionnelle, c'est la prise en charge par l'Etat des honoraires d'avocats et des frais de justice pour les justiciables les plus défavorisés, sous conditions de ressources notamment.

Mesure exceptionnelle

Les dossiers des mois de mars, avril et mai ont été moins contrôlés que d'habitude afin d'accélérer le traitement des dossiers dont certains étaient bloqués. Le bureau d'aide juridictionnelle manquait de personnel pour traiter l'ensemble des demandes. Réaliser moins de contrôles, c'était indispensable au vu de la situation de blocage pour Maître Frédéric Berna, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy :

"Vous déposiez un dossier d'aide juridictionnelle et plus de quatre mois après, vous n'aviez pas de réponse et même pas un accusé de réception de votre dossier. Le problème, c'est que la réponse du bureau d'aide juridictionnelle conditionne la suite des procédures. Dans un système où les délais sont déjà extrêmement longs, ça les rallongeait encore."

Des délais déraisonnables, des avocats commis d'office qui n'avaient pas la certitude d'être indemnisés : il fallait que ça s'arrête pour Frédéric Berna. "Une rustine sur une voie d'eau" selon le bâtonnier car le problème se posera de nouveau dans les mois à venir, selon lui, si du personnel supplémentaire n'est pas affecté au bureau d'aide juridictionnelle.