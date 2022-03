A Nancy, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon persuadés qu'il sera au second tour de la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon donnait un meeting important pour sa campagne sur la plage du Prado à Marseille ce dimanche. A deux semaines du premier tour de la présidentielle le 10 avril, le candidat de la France insoumise est en 3e position dans les sondages crédités de 12,5 à 15% des intentions de vote dans les différentes études. Troisième mais encore nettement distancé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Malgré tout, il est l'un des rares à progresser ces dernières semaines. A Nancy, les militants insoumis ont diffusé ce meeting de Marseille sur un écran installé place Maginot.

Assis face à l'écran, ils sont une dizaine à suivre le discours de leur candidat, introduit sur scène par la députée de Meurthe-et-Moselle, Caroline Fiat. Jean milite à la France insoumise depuis 2017 : "je trouve qu'il y a une bonne dynamique, c'est toujours plaisant de voir que la dynamique reprend et je trouve le programme plus abouti qu'en 2017". Après avoir voté Mélenchon en 2012 et 2017, Cécile est devenue militante. Elle ne compte pas ses efforts pour tracter, convaincre autour d'elle, elle qui espère que l'électorat de gauche soutiendra Jean-Luc Mélenchon dans deux semaines : "ce n'est pas le vote utile, c'est le vote vital. J'ai du mal à comprendre les camarades communistes. Qu'ils fassent passer Macron cinq de plus, ce n'est pas pensable".

Le meeting de Jean-Luc Mélenchon diffusé à Nancy le 27 mars 2022 © Radio France - Cédric Lieto

Cécile y croit et militera jusqu'au dernier moment. Yanis, qui traverse la place Maginot, a fait son choix, ce sera Jean Luc Mélenchon : "même si je me définis comme étant de centre-gauche, il faut envoyer un message, un message que Macron va recevoir au premier tour, c'est qu'il va tomber au second tour face à quelqu'un de gauche".

Jean-Luc Mélenchon qui ne devrait pas passer par Nancy d'ici la fin de la campagne mais dont un meeting par hologramme est programmé à Metz le mardi 5 avril.