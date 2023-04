A Nantes, le village SNU ferme ses portes une heure après son ouverture

Le Service national universel avait prévu de s'installer pour la journée ce mercredi à Nantes, place du Bouffay, dans le but de se faire découvrir des jeunes. C'était sans compter sur la présence d'une centaine de manifestants, qui se sont invités pour un "apéro anti-militariste". L'appel était lancé par le Collectif 44 contre le SNU ainsi que les syndicats CGT, FSU et Solidaires.

Le village, ouvert à 11 heures, a fermé ses portes une heure plus tard. Selon la police nationale, des manifestants ont poussé des barrières, installées autour du village, et les organisateurs ont préféré plier bagage. Emmanuelle Lefèvre, une militante présente sur place, retient surtout, elle, des chants et prises de parole. Elle déplore "un budget énorme, pris à l'Éducation nationale, pour mettre en place un dispositif qui n'a aucun sens pédagogique ni républicain".

"Nantes est devenue un lieu de blocage permanent"

Le discours est radicalement différent du côté des élus Démocrates et Progressistes de la Ville de Nantes, groupe auquel appartient Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la Jeunesse et au SNU. "Nous condamnons et déplorons que Nantes soit la seule ville de France où le village n’a pu avoir lieu. Preuve que Nantes est devenue un lieu de blocage permanent où le débat d’idées n'est plus possible. Tout cela avec une certaine complaisance de la majorité municipale. Ce n’est pas notre vision de la démocratie", écrivent ces élus dans un communiqué.