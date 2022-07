À Nice, communistes et sympathisants de gauche retrouvent la Fête du Château

La Fête du Château, évènement politique et festif à l'initiative du parti communiste, fait son grand retour à Nice, après deux ans d'absence pour cause de covid. Des retrouvailles festives et dans la joie !

Du rouge au milieu des arbres verts sur la colline du château, à Nice, ce week-end ! Le parti communiste réinvestit la colline pour sa traditionnelle Fête du Château, après deux ans d'absence pour cause de pandémie mondiale.

Au programme des festivités : des débats, des stands de grillades et de boisson, des concerts le soir, le tout gratuitement. Cette Fête de l'Huma version niçoise existe depuis 76 ans.

Cette 73e édition est un peu particulière, après deux ans d'interruption et des élections législatives qui ont vu naître la Nouvelle union populaire écologique et sociale, la NUPES. "On bénéficie de la dynamique des élections", confirme Marie-Chantal Guzman, co-secrétaire fédérale du PCF. "On se demandait si on allait réussir à relancer la fête, le pari est gagné ! On a retrouvé le chemin de la colline. Les citoyens sont là, c'est ça notre force : faire se rencontrer les partis et les gens qui veulent s'engager. Notre objectif, c'est de faire reculer l'abstention, d'amener de l'espoir. Les gens nous disent : vous nous avez fait rêver, continuez ! Alors on a l'obligation de réussir à s'entendre. La fête c'est un bon point de départ pour continuer cette belle aventure."

Le soir, c'est concert ! © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au milieu des divers stands, des jeunes, des moins jeunes. Thomas, 20 ans, vient pour la première fois : "Il y a plein d'associations et de collectifs différents ! Je suis venus pour la NUPES, les jeunes communistes, tous ces mouvements qui peuvent redonner espoir en l'avenir et vis à vis des problématiques qui vont nous être imposées !"

Une jeunesse concernée et des anciens remotivés, comme Mario : "On est restés 30 ans chacun de son côté à dire 'moi je suis mieux que toi"; alors bien sûr y a des différences, mais on s'en fiche, l'important, c'est ce qui nous rassemble !"

Pari réussi pour la Fête du Château, sa quarantaine de stands et ses 400 bénévoles.