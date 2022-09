A Nice, Jean-Marc Governatori quitte le groupe écologiste au conseil municipal

"Nous ne sommes plus sur la même ligne politique, explique Jean-Marc Governatori. Il y eu depuis les élections municipales l'émergence de la NUPES dont font partie certains de mes colistiers. Moi je suis du centre droit et j'ai même adhéré au parti de Renaud Muselier. Forcément, nous ne sommes plus sur la même ligne politique". Les mots sont clairs et clarifient au sein de l'opposition écologiste une situation devenue intenable depuis les élections présidentielles. Désormais, Jean-Marc Governatori va donc siéger seul mais affirme tout de même qu'il jouera son rôle; parfois en accord avec le maire Christian Estrosi, parfois en s'opposant à des décisions.