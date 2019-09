A Nîmes Bernard Angelras se souvient d'un Jacques Chirac "à la portée des gens"

Richard Tibérino et Bernard Angelras, (au centre), des élus mobilisés.

Nîmes, France

Elu de Nîmes et ancien président des Costières de Nîmes, Bernard Angelras a aussi été au début des années 1990 vice-président des Jeunes agriculteurs. Et il a travaillé avec Jacques Chirac sur des dossiers agricoles. Il se souvient en particulier de rencontres "très amicales, très sympathiques, et très directes", avec un homme "qui ne se gênait pas pour dire qu'ils n'était pas d'accord, mais aussi très à l'écoute".