VIDEO : V. Bouget : « À Nîmes, on ne parle plus des affaires de la ville mais de la ville des affaires »

En quelques jours, deux affaires visant des hommes politiques nîmois ont refait surface. La première est ancienne. Celle dite de la SENIM dans laquelle le président de la métropole va devoir être à nouveau rejugé . La seconde est plus récente et concerne Richard Flandin, adjoint au maire et accusé de ne pas avoir déclaré une société civile immobilière , source potentielle de conflit d’intérêt.

Sur ces deux affaires, Vincent Bouget, invité de France Bleu Gard Lozère, a refusé tout commentaire, hormis celui-ci, qu’il résume dans une formule qui fait mouche : « À Nîmes, on ne parle plus des affaires de la ville, mais de la ville des affaires ». L’intéressé partage un constat souvent fait : ces affaires, même lorsqu’elles n’ont pas dépassé le stade des soupçons, abiment l’image de la classe politique. Surtout à l’heure où 69% des Français jugent que leurs élus sont « plutôt corrompus », selon une enquête Opinion Way pour le Cevipof .

Pour redonner confiance en politique, Vincent Bouget estime que les élus doivent se reconnecter au terrain, ce qui passe, entre autre, par sa présence dans les cortèges de manifestants, opposés à la réforme des retraites. « Le refus du gouvernement écœure les Français autant que lorsqu’ils voient des affaires qui mêlent des politique », tranche le responsable communiste gardois.

