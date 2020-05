A Nîmes, rendez-vous manqué entre Vincent Bouget et Daniel Richard

Leurs 2 listes sont qualifiées pour le second tour des élections municipales à Nîmes. Vincent Bouget, pour la liste "Citoyenne à gauche", avait invité ce jeudi soir Daniel Richard, le candidat écologiste, à une réunion pour discuter de l'entre-deux-tours. Il n'y a visiblement, et définitivement, plus aucune raison de voir les 2 candidats s'entendre pour un accord avant la suite des élections et le dépôt des listes pour le second tour.

Une délégation de la liste "Nîmes, une ville nommée Désir", s'est quand même déplacée. Selon nos informations, elle était composée de Sibylle Jannekeyn , Jérôme Puech et Karine Voinchet. Mais sans Daniel Richard, donc.

"A aucun moment, il (Daniel Richard) ne nous a contacté pour nous faire part de son appréciation politique, et de ses intentions quant au second tour. Ni avant, depuis le 15 mars, ni ce soir. Nous déplorons et nous n’acceptons pas cette façon de procéder, irrespectueuse, et pas à la hauteur des enjeux pour la ville. " Vincent Bouget, Jo Menut pour la liste Nîmes Citoyenne à Gauche

Le 1er tour s'est terminé avec Jean-Paul Fournier (à la tête des listes des Républicains) en première position à Nîmes, totalisant 34,34 % des voix. Yvan Lachaud (NÎMES EN MIEUX ! ) se classe deuxième, avec 15,73 % des votes.

Résultats des autres listes :

- Vincent Bouget (Gauche, 15,68 %)

- Yoann Gillet (Rassemblement National, 14,34 %)

- Daniel Richard (Union de la Gauche, 12,19 %)

- David Tebib (Divers, 5,39 %)

- Stéphane Gilli (Divers, 2,29 %)

Le choix au second tour se fera donc entre les listes de Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud mais également celles de Vincent Bouget, Yoann Gillet et Daniel Richard'est