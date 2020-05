A Noirmoutier, les nouveaux maires sont élus ce samedi

Une page se tourne à Noirmoutier-en-Île. La commune procède ce samedi à l'installation du nouveau conseil municipal, et à l'élection de son nouveau maire. C'est le cas aussi des trois autres communes de l'île, Barbâtre, la Guérinière et l'Epine. C'est à 11h, à huit clos, mais à suivre en « facebook live ».

Une page se tourne, parce que le maire sortant, Noël Faucher, va laisser son fauteuil à Yan Balat. Après deux mandats, et à la surprise générale, il a été battu dès le premier tour, la liste de son adversaire s'imposant avec 57,60 % des voix. Les deux hommes ont le même âge, 48 ans, mais des profils très différents.

Yan Balat, originaire de Noirmoutier, est aussi bien connu à la Roche-sur-Yon. Il est le directeur de la communication à la mairie et à l'agglo. Il a aussi été directeur de cabinet, avant de partir dans le privé, puis de revenir, à la demande du maire de La Roche-sur-yon Luc Bouard. Autant dire que les deux hommes sont des proches.

"On a une communauté de communes qui ne fonctionnait pas" - Yan Balat

Mais Yan Balat se dit sans étiquette, et n'a jamais été encarté. Pendant la campagne, il avait expliqué avoir travaillé sur son programme pendant huit mois, avec une soixantaine de personnes. Une forme de démocratie participative dans l'air du temps... Et puis, même s'il est un novice, puisqu'il se présentait pour la première fois à des élections municipales, il a visiblement un certain sens de la politique. En témoigne la stratégie élaborée avec trois autres listes sur les trois autres communes de Noirmoutier. Elles ont fait campagne ensemble, avec succès, ce qui leur permet de prendre aussi la communauté de communes. "Une volonté de rassembler" dit le nouvel élu. Pour lui, la communauté de communes ne fonctionnait pas précisément à cause de ses divisions.

Le maire sortant perd donc également l'intercommunalité. A-t-il été victime du dégagisme ? peut-être bien... La défense du patrimoine et de l'environnement n'ont pas été son souci majeur, dit aussi une association écologiste locale. Yan Balat, lui, a un discours d'avantage porté sur ces questions. Parmi ses passions d'ailleurs, il cite en premier "l'architecture et le patrimoine".