À nouveau des fleurs dans les serres de Saint-Étienne, fermées depuis janvier

Depuis les grilles qui bloquent l'entrée, les plantes sont parfaitement visibles à l’intérieur des serres de Saint-Étienne. Depuis le mois d'avril, des milliers de plants ont été livrés, par camions venus d'Angers.

Car plus aucune plante n'est produite ici depuis l e mois de janvier et la fermeture des serres, mais pour fleurir ses parterres, la ville a acheté des plantes à un producteur avec qui elle est en contrat.

"Quand on produisait nous-mêmes, on faisait 100 000 plants par an et ça coûtait 150 000 euros, hors masse salariale", explique Cédric Bruyas, délégué CGT, "Là, la ville a déjà payé 45 000 euros de plantes uniquement pour le printemps ! on a remis l'eau et si ça continue, il faudra rallumer le chauffage pour les plantes de l'hiver. On paie deux fois les mêmes choses !"

Polémique totalement fausse, répond la mairie, qui rectifie d'abord le coût : "C'est bien 50 000 euros de plants pour l'année entière et non uniquement le printemps, comme nous l'avions annoncé au moment de la fermeture des serres", précise Charles Dallara, adjoint au maire de Saint-Étienne en charge des espaces verts.

Et pas question non plus selon lui de rallumer un jour le chauffage car la mairie a d'autres solutions pour stocker ces plantes en hiver : "Pour le moment les serres sont toujours le patrimoine de la ville, nous avions ce bâtiment donc nous en avons profité, mais nous avons huit dépôts dans la ville, un centre technique municipale assez grand et des pépinières, donc nous avons des solutions pour stocker à l'avenir".

L'avenir des serres, c'est sans doute aussi ça qui inquiète les syndicats : que vont devenir les bâtiments ? Ils seront peut-être vendus ou bien transformés. "Rien n’est arrêté et on y travaille", dit la mairie.