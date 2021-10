A Oissel, des habitants vent debout contre un projet d'aire de grand passage des gens du voyage

Ce projet d'aire de quatre hectares, voté par la Métropole Rouen Normandie, doit accueillir près de 200 caravanes dans la zone de la Briqueterie à Oissel. Mais les habitants et le maire de la commune dénoncent sa proximité avec les habitations et un manque de concertation.

La Métropole Rouen Normandie a voté, ce lundi, pour l'implantation d'une aire de grand passage des gens du voyage, zone de la Briqueterie à Oissel. Cette aire de quatre hectares située à proximité de l'A13 pourrait accueillir près de 200 caravanes.

Mais depuis le vote, les habitants du quartier qui jouxte la zone de la Briqueterie sont en colère et dénoncent le projet.

"Ca va être la cata"

Marie-Thérèse y habite depuis 28 ans. Elle décrit son quartier comme un endroit pavillonnaire et très paisible. Avec l'installation de cette aire de grand passage, elle craint que sa tranquillité soit mise à mal. " Je suis contre, carrément, affirme Marie-Thérèse. C'est la seule promenade qu'on a pour les enfants. Mes petits enfants, quand ils viennent, on va voir les animaux, tout le long et ça, ça va être supprimé. Ça va être la cata !"

Cette inquiétude est partagée par la plupart des voisins de Marie-Thérèse. Thierry habite à Oissel depuis une trentaine d'années. Pour lui, il est normal de trouver une aire adaptée pour les gens du voyage mais pas question qu'elle s'implante à 500 mètres de chez lui. " Ça va générer des conflits, s'inquiète Thierry qui dénonce aussi un manque de concertation. C'est une aire qui est prévue pour 200 caravanes. Si vous multipliez minimum par quatre personnes par caravane vous imaginez le nombre de personnes. Au niveau sanitaire et environnemental, ça risque de poser des problèmes."

Rééquilibrer le territoire ?

Stéphane Barré, le maire de Oissel, appelle, lui, à un rééquilibrage social du territoire et invite les communes de la rive droite de la Métropole à prendre leur part.

" Il faut de la mixité notamment entre la rive droite et la rive gauche. Oissel accueille déjà 49% des logements sociaux, des quartiers QPV etc... Et là encore on souhaite nous rajouter cette aire de grand passage qui va de toute manière amener des problèmes sociaux sur la commune. Nous, on dit qu'il faut partager. "

Stéphane Barré et les habitants du quartier de la briqueterie, assurent que malgré le vote, ils continueront à se battre contre le projet. Une pétition en ligne a été lancée et un collectif citoyen doit être mis sur pied. De son côté, le maire de Oissel assure étudier les recours juridiques possibles.