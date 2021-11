PHOTOS - À Orange, Yann Bompard succède à son père dans le fauteuil de maire

À Orange comme ailleurs, le maire est élu par le Conseil municipal. Celui-ci était réuni à la salle Daudet où les bancs du public étaient tous occupés. On le savait, Yann Bompard fils et premier adjoint du maire désormais inéligible, était candidat. Trois autres conseillers étaient également sur les rangs, mais sans surprise, et par 28 voix contre six, Yann Bompard a été élu sous les applaudissements de la salle.

Les opposants ont pris acte

Carole Normani chef de file de l'opposition LREM a obtenu quatre voix, Patrick Savignan candidat d'Orange solidaire et écologiste deux bulletins et enfin troisième candidate malheureuse au fauteuil de maire Yannick Cuer un seul scrutin. La première réclame de la décence, le second de nouvelles élections municipales tandis que la troisième craint des querelles intestines dans cette majorité inféodée au clan Bompard.

Jacques Bompard bel et bien présent

L’ancien maire n’a pas manqué de remercier ses soutiens et de renvoyer un dernier message à ses anciens adversaires : "il n’est pas question que je garde mon bureau, il n’y a qu’un cerveau malade qui peut penser ça, et quand on a un cerveau malade, il faut aller voir un docteur."

Passage de témoin au conseil municipal d'Orange, Bompard père et fils une affaire de famuille. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Carole Normani chef de file de l'opposition LREM au conseil municipal d'Orange © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Patrick Savignon conseiller municipal d'opposition à Orange © Radio France - Jean-Pierre Burlet