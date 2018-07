Orléans, France

Les neuf projets lauréats du budget participatif de la ville d'Orléans ont été dévoilés. Pour la deuxième année consécutive, la mairie a soumis une partie de son budget au vote des Orléanais. Il y avait 300.000 euros en jeu pour 44 projets en lice et finalement neuf projets retenus (voir la liste complète en bas de page).

La mairie va ainsi allouer à ces lauréats de 5.000 à 50.000 € pour leur réalisation. Le grand vainqueur, avec 189 votes, est le projet d'aire de jeux végétalisée devant la crèche parentale Le P'Tit Moufflet, dans le quartier Saint-Marceau. "C'est sur un rond-point avec un passage piéton qui passe au milieu, un carré d'herbe, trois arbustes, deux banc en béton et c'est tout," décrit Xavier Girard, parent, secrétaire de la crèche parentale et l'un des porteurs du projet. "Et on pense à _aménager ce lieu pour faire une extension de la crèche_, qui soit publique et qui crée un mélange entre les enfants de la crèche et les enfants du quartier".

L'aire végétalisée devant la crèche parentale Le P'tit Moufflet en tête des votes

Il y pensait depuis longtemps sans trouver les financements jusqu'ici. Alors cette fois, l'équipe a élaboré une stratégie pour récolter des voix ! _"_Ne pas commencer trop tôt pour ensuite carburer trop tôt, explique Xavier Girard. Parce qu'il y a aussi une idée d'enchères : si les projets montent trop vite, les autres se réveillent. On a été attentifs à ça".

Des appels au vote ont aussi été affichés sur place et sur les réseaux sociaux. Résultat : 50 000 euros de dotations ! "Je trouve ça intéressant de se dire que _les habitants peuvent aussi nourrir des aspirations et des projets d'intérêt public_. L’initiative va vraiment dans le bon sens et j'espère que la ville continuera à proposer ce mode de conception de projet", salue Xavier Girard, qui a déjà pensé à de nouveaux projets pour le budget participatif de l'année prochaine.

Un espace verts pour papillons et insectes

Autre projet, et autre succès dans le quartier de la place Dunois : un mini-espace vert pour papillons et insectes. Ce projet était porté par Jean-Louis Charleux, coprésident de l'association Sceve : "Ça ressemblera à un grand champs avec plein de fleurs de toutes les couleurs, détaille-t-il. Notre idée, c'est de compléter ce que peuvent trouver ces insectes dans le quartier par _un aménagement sur l'espace public pour leur offrir de la nourriture tout au long de la belle saison_, du printemps à la fin de l'automne."

Le tout pour 10.000 euros, soit près de 10 fois le budget annuel de son association, grâce au vote de 74 participants. "Il y a même eu un commentaire dès le début, quelqu'un qui a vu le site et qui a dit 'c'est un projet superbe et ça coûtera pas cher donc on pourra en faire partout !', se réjouit Jean-Louis Charleux. C'est pas que ça nous fera des nouveaux adhérents mais ça nous fera des visiteurs et ça fait des gens qui connaissent le projet".

Tous ces projets seront maintenant réalisés directement par la mairie dans les six mois qui viennent.

Les 9 projets lauréats :

179 votes pour la "création d'une aire de jeux végétalisée pour la rue de la Mothe-Saint-Antoine" dans le quartier Saint-Marceau. Coût : 50 000€. 140 votes pour l'"événement dans le quartier des acacias : une école haute en couleur". Coût : 20 000€. 138 votes pour "un rêve pour les enfants des acacias, requalification d'une aire de sport" dans le quartier des Acacias. Coût : 50 000€. 107 votes pour "humaniser et promouvoir la place de l'Europe". Coût : 30 000€. 104 votes pour la "circulation des vélos sur les Quais" en centre-ville. Coût : 5 000€. 89 votes pour la "création d'un accès PMR pour le local de l'Accorderie". Coût : 30 000€. 83 votes pour la création d'un "Street work out au parc de la Fontaine de l'Etuvée". Coût : 20 000€. 74 votes pour "aménager un mini-espace vert pour papillons et insectes" dans le quartier de la place Dunois. Coût : 10 000€. 70 votes pour un "espace détente en bords de Loire" en centre-ville. Coût : 30 000€.

Au total, 2224 votes ont été enregistrés par 976 participants.