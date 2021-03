A Orléans, Florent Montillot reprend ses habits de Mr Sécurité

Le premier adjoint au maire d'Orléans a présenté ce jeudi soir en conseil municipal les derniers chiffres de la délinquance. Il dit avoir" remis sur les rails" la police municipale après "un relâchement" sous d'Olivier Carré. Il annonce des recrutements et des caméras de surveillance en plus.

Qu'on se le dise : le "Monsieur Sécurité" historique d'Orléans est de retour. Ce jeudi soir, Florent Montillot a présenté devant le conseil municipal d'Orléans les derniers chiffres de la délinquance sur la ville. Et que l'on apprécie ou pas son style, l'élu est clairement dans son élément. " J'ai 15 ans d'expérience et d'expertise sur ces questions là donc c'est normal que je sois revenu à ce poste". Entre 2014 et 2019, Florent Montillot avait en effet changé de délégation pour s'occuper de l'Education. Mais, en juin dernier, après la victoire de Serge Grouard aux élections municipales, il a repris naturellement les dossiers de la sécurité. " On avait senti pendant la campagne que les problèmes d'insécurité revenaient parmi les premières préoccupations des habitants. Donc, oui, il fallait agir et réagir vite".

De nouvelles caméras de surveillance sensibles au bruit

Florent Montillot explique qu'il a déjà "remis de l'ordre"dans l'organisation de la police municipale. Il y avait aussi 13 postes vacants (sur 100) qui sont en train d'être pourvus. " Les patrouilles ont aussi repris des habitudes qu'elles avaient perdues à la fois dans leur composition et leur façon de patrouiller". Florent Montillot explique qu'il veut des hommes sur le terrain tout le temps pour réagir vite. " Il y a encore quelques jours, les coups de couteaux rue de la République auraient pu finir en carnage. Heureusement, on est intervenu en moins de 2 minutes."

Une caméra de vidéo surveillance © Maxppp - Rémi Perrin

A côté de cette réorganisation, le premier adjoint annonce également l'installation de 20 nouvelles caméras de vidéo surveillance. "On va passer de 200 à 220 caméras mais elles seront plus intelligentes. On veut des caméras qui filment à 360° degrés, par exemple Place du Martroi ou Place de l'Europe." La ville expérimente aussi des caméras sensibles au bruit : une détonation, un cri et elle zoomeront sur la zone concernée.

La délinquance de nouveau en baisse en 2020

En 2020, la délinquance de proximité a baissé sur Orléans. La ville est même passée sous la barre des 2.000 plaintes enregistrées. Il y en a eu 1.497 exactement contre 2.117 en 2019. Evidemment, cette baisse est à relativiser en raison des 3 mois de confinement liés à la crise sanitaire. " Pour autant, il y avait un certain nombre d'exubérances ou de faits qui ont été réglés notamment sous et sur la Place d'Arc" précise Florent Montillot, en référence notamment au démantèlement du camp de sans abris en février dernier.

Les chiffres de la délinquance à Orléans depuis 2001 - Mairie d'Orléans

On est clairement un exemple en France

Mais, ce qui importe le plus le premier adjoint, c'est la courbe de la délinquance à Orléans depuis 2001. La baisse est estimée à 82,7%. " On est clairement un exemple en France" renchérit Florent Montillot. Il reconnait toutefois que tout n'est pas encore parfait et notamment sur le quartier de la Source. " Il y a encore des zones de trafics de drogues importantes auxquelles il faut qu'on s'attaque en collaboration avec la police nationale".

Les chiffres de la délinquance par rubriques - Mairie d'Orléans

On a toujours fonctionné en faisant de la prévention aussi

Sur les 14 millions d'euros consacrés à la sécurité à Orléans, la moitié concerne en fait l'aspect prévention. Et depuis 2001, les actions se sont aussi multipliées : carrefour des parents, veille éducative, aide aux devoirs, chantiers d'insertion. En 2020, la ville a ainsi suivi et encadré plus d'un millier de jeunes âgés de 2 à 3 ans jusqu'aux plus de 16 ans. " Je le dis et je le répète tout le temps: la délinquance des mineurs n'est pas liée à des causes socio-économiques mais socio-éducatives. C'est donc là dessus qu'il faut agir". Florent Montillot reconnait d'ailleurs que la ville pallie pas mal de lacunes de l'Etat et de l'Education Nationale mais, "on ne va pas nous reprocher de prendre des responsabilités. Il y a ceux qui crient et qui réclament que l'Etat agisse et il y a ceux, comme nous, qui font."