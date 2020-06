A Orléans, l'ancien maire Serge Grouard (Les Républicains) remporte les municipales

Serge Grouard a réussi son pari : l'ancien maire d'Orléans (2001/2015) obtient 40,3% des voix selon les résultats du 2ème tour des municipales. Soutenu par LR et l'UDI, il devance largement l'écologiste Jean-Philippe Grand (31,7%) et le maire sortant Olivier Carré (28%). Ce dernier démissionne.

Serge Grouard a beau dire qu'il ne fait pas son retour, puisque il n’est "jamais parti" : reste que l'ancien maire d'Orléans réussit le tour de force de remporter les municipales à Orléans pour la quatrième fois consécutive. Le candidat de la liste "Les orléanais au cœur", soutenu par LR et l'UDI, obtient 40,39% (selon les résultats définitifs), sur fond d'abstention très importante (seulement 36,36% de participation).

Olivier Carré, battu, démissionne du conseil municipal

Le candidat écologiste Jean-Philippe Grand, qui avait fait l'union avec la gauche (PS/PCF) entre les deux tours, arrive deuxième (31,72%) et le maire sortant, soutenu par La République en Marche et le Modem, Olivier Carré, est largement battu (27,98%). Ce dernier, dans un communiqué, annonce qu'il démissionne et ne siégera pas dans l'opposition : "je ne ressens aucune amertume, aucun sentiment d'injustice", explique Olivier Carré, qui n'a pas proclamé les résultats ce dimanche soir à l'Hôtel Groslot, laissant sa première adjointe Muriel Sauvegrain le faire, dans la soirée peu avant 22h.

Serge Grouard, qui avait remis les clés de la mairie d'Orléans, pour raisons de santé, en 2015 à Olivier Carré, alors premier adjoint, est donc réélu pour un nouveau mandat, lui qui a dirigé la Ville pendant quatorze ans, de 2001 à 2015.