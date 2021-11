À Orléans, le candidat LR Éric Ciotti veut "être le rassembleur des électeurs de droite"

Le député des Alpes-Maritimes et candidat à l'investiture des Républicains était à Orléans ce samedi. Devant une cinquantaine de militants, il a présenté les grandes lignes de son programme et a appelé au rassemblement derrière son parti et son programme.

Réunion militante ce samedi pour Éric Ciotti, candidat à l'investiture des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes était à la salle Eiffel à Orléans, pour présenter les grandes lignes de son programme devant une cinquantaine de militants et quelques élus LR comme la députée Marianne Dubois et Serge Grouard, maire d'Orléans et président de la Fédération LR du Loiret.

Dans la salle, aussi, des élus Les Républicains, comme le maire d'Orléans, Serge Grouard, et la députée Marianne Dubois. Deux élus qui voteront pour Michel Barnier au Congrès LR. © Radio France - Cécile Da Costa

Le candidat revendique des "propositions fortes" et une droite qui fait fi du "politiquement correct" : "la gravité de la situation exige un programme de rupturea" Des propositions qui portent notamment sur la suppression de l'impôt sur le succession, la mise en place d'un impôt sur le revenu dont le taux maximum ne dépasse pas 15%, la réduction du nombre de fonctionnaires et l'augmentation du salaire net. "Je suis le seul aussi à porter des mesures comme le retour du droit du sang, la fin du regroupement familial et je sens une adhésion forte des militants", poursuit-il.

L'Unité que nous avons affichée n'est pas une option, mais une obligation

Ce dimanche soir a lieu le deuxième débat télévisé des cinq candidats Les Républicains. Pour Éric Ciotti, cet échange ne sera pas un moment de division mais plutôt de rassemblement des candidats autour d'une même lutte. "L'Unité que nous avons affichée n'est pas une option, mais une obligation. Notre pays se trouve dans une situation très dégradée et 2022 sera sans doute la dernière étape pour engager un sursaut et ce sursaut", affirme-t-il. "Je suis profondément que seuls Les Républicains peuvent être le pivot d'un rassemblement à droite."

Le candidat de droite Eric Ciotti espère pourvoir rassembler les militants LR, et "de toute la droite, quels qu'ils soient". © Radio France - Cécile Da Costa

Naturellement, c'est derrière son programme et ses "idées de droite" que le candidat espère avant tout rassembler. "Je souhaite être le rassembleur des électeurs de droite, quels qu'ils soient", déclare le candidat. "La gravité du moment ne pas tolérer un programme à l'eau tiède. C'est pour ça que je veux être le candidat qui coupe le robinet d'eau tiède."

Des militants engagés

Eric Ciotti est le 4ème candidat Les Républicains à se déplacer dans le Loiret, après Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Le Loiret où de nombreux élus Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils voteraient pour Michel Barnier, c'est le cas de Marianne Dubois, ou encore Xavier Bertrand, comme l'a indiqué le député Jean-Pierre Door. Aucun n'a donc officiellement apporté son soutient à Eric Ciotti.

Mais le candidat n'en n'est pas inquiet. "Ce qui compte, bien sûr, ce sont les élus, mais ce sont les militants qui vont choisir", explique Éric Ciotti en évoquant le Congrès des Républicains, où les militants voteront début décembre pour élire le candidat qui représentera leur parti dans la course à la présidentielle. "J'ai engagé un tour de France et chaque fois je sens des militants engagés et déterminés, c'est d'autant plus fort depuis le débat télévisé en début de semaine."