A Orléans le Conseil Départemental se réunit à nouveau "en vrai"

Les 42 élus seront présents à cette session, qui est la première depuis fin janvier, et celle qui avait été consacrée au vote du budget. Ce jeudi, une seule conseillère sera en visio-conférence, tous les autres élus départementaux s'installeront dans la salle de délibérations du premier étage de l'Hôtel du Département, en respectant un mètre de distance, entre eux.

Un siège sur deux inoccupé

Un siège sur deux de l'hémicycle sera occupé, sachant qu'il y a jusqu'à 70 places assises, "quelques tables ont été rajoutées devant le premier rang, pour que tout le monde tienne" explique Matthieu Descamps, responsable du service des moyens généraux au Conseil départemental, qui précise que la répartition entre majorité et opposition a bien sûr été respectée.

A la tribune, le président Marc Gaudet sera entouré des 6 vice-présidents et du directeur général des services, ils seront également plus éloignés que d'habitude puisqu'ils sont répartis sur deux rangs. Aucun fléchage au sol n'a été installé et à l'entrée de la salle, il y aura du gel hydro-alcoolique et des masques, même s'il ne sera pas obligatoire d'en porter un.

Les micros des bureaux seront nettoyés et chaque élu aura une petite bouteille d'eau, à côté de lui. "Nous avons dû abandonner les carafes d'eau, qui avaient fait leur retour dans l'hémicycle en fin d'année dernière, et cela pour limiter les risques" explique Matthieu Descamps.

Un pique-nique froid sur des tables dans le hall d'entrée

Coté pratique également, le déjeuner sera pris sous forme de pique-nique et ce sera sur place, et non pas à l'hôtel de la Bretonnerie où les élus départementaux déjeunent traditionnellement lorsqu'ils se réunissent en session. Chaque élu se verra remettre une pochette avec 3 barquettes, entrée-plat-dessert, rien n'est réchauffé pour éviter au maximum les contacts.

Plusieurs tables ont été installées dans le fond du hall d'entrée de l'Hôtel du Département, mais en fonction de la météo "chacun pourra choisir d'aller prendre l'air, en face, au parc Pasteur" précise Matthieu Descamps. Cette session plénière du mois de juin des élus Loirétains, sera suivie d'une autre qui est d'ores et déjà programmée, les 12 et 13 octobre 2020.