Le Modem a désigné Jean-Pierre Delpuech, 53 ans, ex attaché parlementaire de Richard Ramos, comme chef de file à Orléans pour les municipales des 15 et 22 mars. Et le parti centriste vient de trancher : il s'allie avec Olivier Carré (ex LR), maire sortant, déjà soutenu par La République En Marche.

A Orléans, le Modem aussi soutient le maire Olivier Carré (ex LR) aux élections municipales

Orléans, France

Selon les informations de France Bleu Orléans, le Modem vient de décider de soutenir le maire d'Orléans, Olivier Carré, aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Le parti centriste, qui avait choisi, dans un premier temps, Richard Ramos, député du Loiret, a désigné Jean-Pierre Delpuech, comme chef de file, le 16 janvier dernier : cet enseignant de 53 ans sera donc candidat sur la liste "Orléans naturellement".

Jean-Pierre Delpuech, chef de file du Modem

Jean-Pierre Delpuech est peu connu du grand public. Ce professeur d'histoire-géo, co-fondateur il y a dix ans de la maison d'éditions Infimes, vit à Saint-Ay, selon nos informations, mais est inscrit sur les listes électorales à Orléans ("j'y suis né, j'y ai fait mes études, j'y ai mes attaches familiales").

Ex attaché parlementaire de Richard Ramos

Marié et père de deux enfants, Jean-Pierre Delpuech est aussi (et surtout) un proche de Richard Ramos dont il a "fait" la campagne, lors des législatives de 2017, avant de devenir son attaché parlementaire jusqu'à septembre 2018.

Quatre candidats Modem sur la liste "Orléans Naturellement" ?

En plus de M. Delpuech, le Modem devrait compter trois autres candidats sur la liste d'Olivier Carré (ex LR) : Valmy Noumi et Chantal Deschamps, actuels conseillers municipaux, ainsi que Karine Barbier, déléguée à la communication à France 3 Centre Val de Loire. Une alliance Modem / LREM autour d'Olivier Carré est tout à fait logique, les deux partis formant la majorité présidentielle depuis 2017.

Les réticences passées du député Modem Richard Ramos au sujet d'Olivier Carré

Mais on se souvient des réticences du député Modem du Loiret Richard Ramos en septembre dernier quand le maire d'Orléans avait été choisi comme candidat par LREM : "pas sûr qu'il soit le mieux placé pour rassembler", avait expliqué, en substance, le bouillant parlementaire. Il faut dire qu'à ce moment-là, la majorité municipale était en train d'imploser sur fond de polémique autour des frais de mandat d'Olivier Carré. qui un an plus tôt disait même son envie de se présenter à Orléans.

Richard Ramos députée Modem du Loiret © Radio France - Anne Oger

Finalement, Richard Ramos ne sera donc pas candidat lui même à Orléans, mais le député Modem, qui a plusieurs fois rencontré Olivier Carré en tête-à-tête récemment, selon nos informations, serait désormais convaincu que le candidat-maire "a changé, s'est ouvert, notamment en matière de politique culturelle ou environnementale, et incarne l'avenir d'Orléans".