A Paris, l'Espace M semble avoir trouvé son public

Département Mayenne, France

Au 13e étage de la Tour Montparnasse, la vue est imprenable sur la Tour Eiffel. Les 520 m2 de surface offrent différents espaces de travail : des bureaux, des salles de réunions, des zones de co-working. Six mois après l'ouverture, le Département annonce avoir 750 adhérents soit 750 utilisateurs potentiels. Le Président du Département, Olivier Richefou a demandé un état des lieux après six mois d'utilisation. "En début d'année prochaine, nous aurons à faire le choix de savoir si on doit continuer cette opération. Les retours que nous avons pour l'instant, sur le plan quantitatif ou qualitatif, sont extrêmement favorable."

Il suffit de réserver en ligne pour occuper un bureau de l'Espace M. © Radio France - G.M

Le Département loue les locaux 12 500 euros par mois au groupe Actual, propriétaire des lieux.

Les couleurs de Département sont partout. © Radio France - G.M

Dans un an, l'Espace M devra déménager car la Tour Montparnasse va être désamiantée.