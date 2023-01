À peine élu président de la région, Franck Leroy se prononce contre la sortie de l'Alsace du Grand Est

Ils avaient bon espoir. De nombreux élus alsaciens imaginaient que l'arrivée à la tète de la région Grand Est de Franck Leroy allait faciliter et faire avancer la discussion autour de l'épineux dossier de la sortie de l'Alsace du Grand Est. Frédéric Bierry le disait encore ce vendredi matin sur France Bleu Alsace . Mais à peine élu, Franck Leroy a douché tout espoir.

"Régression"

Le tout nouveau président refuse la proposition de loi rédigée par 10 députés de droite et du centre pour un retour à une région Alsace de plein exercice. "L'immense majorité des acteurs, même en Alsace, considère que les enjeux sont ailleurs et que le périmètre de notre région n'est plus un sujet" et que le réduire "serait une régression", a-t-il ainsi déclaré.