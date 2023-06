À peine élue, elle porte plainte : à Saint-Brevin, la nouvelle maire Dorothée Pacaud donne le ton

Yannick Morez et Dorothée Pacaud, une première et dernière conférence de presse commune. "Pas question de se laisser faire", Dorothée Pacaud vient de porter plainte contre le collectif anti-Cada pour injure et insulte

Ce mardi 13 juin, c'est la première et la dernière conférence de presse commune, une sorte de passation de pouvoir officielle entre l'ex-maire démissionnaire Yannick Morez et son ancienne première adjointe et successeure, Dorothée Pacaud . Rapidement, la nouvelle élue raconte qu'elle a déjà reçu un coup de téléphone du préfet, un courrier également : "A la fois pour me féliciter, mais aussi pour m'assurer de son soutien, il veut me rencontrer". Le secrétaire général de la préfecture quant à lui l'a contactée, lui aussi, pour "évoquer ensemble l'agenda des travaux en ce qui concerne le Cada", le centre de demandeurs d'asile qui doit être transféré d'ici la fin de l'année à côté de l'école de la Pierre Attelée. "On ira jusqu'au bout", assure Dorothée Pacaud qui répète que ce projet appartient à l'État.

Le sous-préfet et le député aux abonnés absents

Il y aura un avant et un après Yannick Morez , Dorothée Pacaud en est convaincue. Encore une preuve, dit-elle : "les gendarmes sont aussi très présents en mode surveillance et sécurité de mon domicile. S'il le faut, ils seront là pour assurer ma protection, mais je veux vivre normalement", assure la nouvelle maire de Saint-Brevin, 45 ans et mère de trois adolescents.

Dorothée Pacaud comme Yannick Morez à ses côtés fustigent en revanche le silence du sous-préfet, Michel Bergue. Pas un mot à Dorothée Pacaud depuis son élection, pas un mot à Yannick Morez depuis fin mars et la tentative d'incendie de sa maison.

Silence assourdissant aussi de la part du député macroniste de la circonscription, Yannick Haury. "Pas un mot, pas un coup de fil, il nous laisse depuis le début et encore maintenant porter seuls un projet qui n'est pas le nôtre. C'est affligeant".

Une troisième plainte

Dans sa dernière lettre publiée sur les réseaux sociaux, le collectif de préservation de la Pierre Attelée, le collectif anti-Cada, demande à être reçu par la nouvelle maire et pose la question : "Quelle femme normalement constituée peut installer un centre pour migrants à côté d'une école ?" Pour Dorothée Pacaud, "c'est de l'injure et de l'insulte". Elle a donc porté plainte, comme elle l'a déjà fait alors qu'elle assurait l'intérim contre deux courriers anonymes. "Avant, au nom de la liberté d'expression, nos plaintes n'étaient pas prises en comptes. Mais enfin ! Ce n'est plus le cas", souligne Yannick Morez, "au moins tout cela aura servi à quelques chose ".

"Maintenant ça suffit les pressions"

Pour la nouvelle maire, pas question de recevoir ceux qui soufflent le vent de la haine. "Le racisme n'est pas une opinion". Il y a eu des réunions, des permanences de quartiers. "Maintenant ça suffit. Ça suffit les pressions du collectif sur les élus, sur les parents d'élèves ou sur la directrice de l'école. Le Cada sera transféré. On peut expliquer, discuter, mais certainement pas annuler". Dorothée Pacaud, "c'est une main de fer dans un gant de velours", résume, souriant et confiant l'ancien maire Yannick Morez.