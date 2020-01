A Périgueux, la socialiste Delphine Labails reçoit le soutien de Najat Vallaud-Belkacem

La candidate socialiste Delphine Labails et l'ancienne ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem

Périgueux, France

A Périgueux, Delphine Labails peut compter sur le soutien de Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale a fait le déplacement en Périgord ce mercredi 22 janvier pour soutenir la candidate socialiste à la mairie de Périgueux. Après avoir rencontré des associations impliquées dans le combat pour l'égalité, Najat Vallaud-Belkacem a participé à une réunion publique en présence notamment du président du Conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro, et du sénateur socialiste Claude Bérit-Debat.

La gauche divisée à Périgueux

Principale opposante du maire sortant Antoine Audi, Delphine Labails devra composer lors du premier tour avec trois autres listes de gauche. Celle conduite par l'ancien maire (socialiste à l'époque) et aujourd'hui sans étiquette Michel Moyrand, un collectif citoyen auquel participent Hélène Reys et Marie Moulènes, et la liste écologiste conduite par François Carême.

Une situation que regrette l'ancienne ministre. "C'est dommage quand la gauche ne sait pas se rassembler rapidement explique-t-elle, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça ne me choque pas non plus que des candidats de diverses composantes de gauche cherchent à porter haut le drapeau de leur identité idéologique, à faire connaître ce qui est leur priorité. Que certaines formations veuillent parler davantage d'écologie, que d'autres formations veuillent parler davantage de social. Mais à la fin, ce qui est important, ce qui importe, c'est de se dire quel est le modèle que nous voulons voir diriger cette ville.

En plus des quatre listes marquées à gauche, seront présents au premier tour : le maire Les Républicains sortant Antoine Audi, l'ex-Les Républicains et ancienne adjointe aujourd'hui sans étiquette Elisabeth Dartencet, l'ancien adjoint d'Antoine Audi Laurent Rouquié sans étiquette, Patrick Palem à la tête d'une liste LREM-Modem et Frédéric Gojard tête de liste du Rassemblement national.