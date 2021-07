À Perpignan, 2.000 personnes défilent contre l'extrême droite et la tenue du congrès du Rassemblement national

Près de 2.000 personnes ont défilé contre l'extrême droite à Perpignan ce samedi 3 juillet, pour marquer leur opposition au 17e congrès du Rassemblement national qui se tient tout ce week-end au palais des Congrès.

Un collectif d'une trentaine d'organisations, locales et nationales, avaient appelé à cette mobilisation. Des militants de la CGT, de Sud solidaires, de l'UNEF, de l'association Droit au Logement, du parti communiste, de Générations, d'EELV, des associations féministes, LGBT, antifascistes ou encore anarchistes... tous rassemblés pour protester contre les idées d'extrême droite. "Des idées qui aujourd'hui se banalisent dans les médias et la société ", déplorent certains manifestants.

Viviane, une Perpignanaise vit très mal la tenue de ce congrès du rassemblement national :

"Notre ville mérite mieux. Nous sommes Catalans, nous sommes très nombreux à être issus de la "Retirada" l'exil massif des Républicains espagnols en 1939, donc on ne veut pas qu'ils viennent ici pour nous expliquer la blancheur de leurs idées. Pour moi, ça ne passera jamais."

Un sentiment partagé par Jean louis qui ne croit pas à la normalisation du RN :"Un parti qui a dans son sein des gens qui revendiquent haut et fort des propos racistes et xénophobes, même s'il tente de jouer le jeu de la démocratie, pour moi il n'a pas sa place au sein de la République française".

Certains ont même traversé la frontière pour défendre leurs valeurs. C'est notamment le cas de Marti, un Barcelonais : "La peur de l'étranger, la fermeture des frontières, c'est le repli sur soi et la fermeture des mentalités, et c'est surtout une impasse pour l'avenir. Il est donc très important de partager d'autres valeurs, de retrouver la solidarité et l'esprit d'humanité face à l'individualisme de l'extrême droite."

Un important dispositif policier

Le palais des congrès comme le cortège de manifestants étaient entourés d'un important dispositif de sécurité, avec la présence de nombreux cars de CRS, et d'une forte présence policière, même si la manifestation est restée à bonne distance du centre-ville. Le défilé, qui a effectué une boucle dans le secteur de la gare à Saint-Assiscle, s'est achevé sans aucun incidents.

Le cortège a défilé dans le calme. © Radio France - Tanguy Bocconi

Le RN vise encore la victoire en 2022

Dans le palais des congrès, les discussions ont porté sur les résultats décevants pour le Rassemblement National lors des élections départementales et régionales et sur les conséquences stratégiques en vue de la présidentielle. "Rien n'est perdu, il y a encore un chemin vers la victoire", a affirmé le numéro deux du RN, Jordan Bardella qui s'est voulu rassurant. "Nous n'avons pas le droit de douter", a-t-il ajouté, alors que l'échec aux régionales a généré des critiques en interne sur le fonctionnement du parti, son implantation locale, ou sa "normalisation".

Malgré ces débats, Marine Le Pen, seule candidate à sa succession, est assurée d'être réélue présidente, mais elle devrait abandonner provisoirement à l'automne la tête du parti le temps de la campagne présidentielle. Jordan Bardella est pressenti pour la remplacer mais Louis Aliot est aussi candidat, même s'il indique qu'il ne compte pas se battre "contre vents et marées" pour obtenir le poste.