A Perpignan, le nouveau logo de la ville fait polémique

Après "Perpignan la Catalane" et la silhouette du Castillet, voici donc "Perpignan la rayonnante" et la figure de Saint Jean-Baptiste. La municipalité a officialisé ce mardi le nouveau logo de la ville. Il s'inspire très directement du blason historique de la cité ou le saint apparait devant les couleurs sang et or. Le visuel étant agrémenté ici d'un liseré bleu-blanc-rouge.

"C'est un retour aux sources nécessaire" justifie le maire Louis Aliot. "Il y avait un besoin de ré-enracinement. A une époque où l'on dit que l'on est en perte de repères et d'identité, nous avons la chance ici d'avoir des traditions, une culture et des fêtes particulières et cette richesse là il faut les faire vivre". Une manière aussi pour le maire de marquer sa différence avec ses prédécesseurs. "On change d'équipe, on change de politique, on assume la rupture : elle est enracinée mais elle se veut aussi moderne et ouverte. Le blason résume assez bien tout ça".

"Sant Joan a des airs de gaulois mal fagoté"

Ce mardi matin, l'image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant des réactions très souvent négatives. Dans la rue, si certains perpignanais valident un logo "pas mal" ou traduisant même "le symbole d'une espérance en un avenir radieux", la plupart regrettent un visuel "moche", "navrant", "pas moderne" ou "trop marqué religieusement".

La réaction de perpignanais devant le nouveau logo de la ville Copier

Dans un communiqué, l'opposition municipale évoque "une faute de com' " et de "l'incompétence". Elle décrit un logo "suranné à tous les niveaux" où "Sant Joan a des airs de gaulois mal fagoté" tout en s'inquiétant "pour les moins initiés [qui] se demandent ce que fait Jésus sur le logo de la ville, dans un pays laïc, en 2021". Quant au slogan "Perpignan la rayonnante", elle le juge "impersonnel et interchangeable".

Pour ce nouveau logo, la ville de Perpignan n'a pas fait appel à une agence spécialisée, mais à "un artiste chargé de moderniser le blason" explique Louis Aliot. Selon la municipalité, la facture de ce visuel s'élève à 12 000 euros.