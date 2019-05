A Poitiers non plus, on ne veut "pas de bébés à la consigne"

Poitiers, France

Plus d'enfants dans moins d'espace, et avec moins d'encadrants : voilà ce contre quoi protestent les salariés de la petite enfance et les étudiants de l'IRTS (Institut Régional du Travail Social). Une réforme qui doit être prise par ordonnance dans l'été, et qui inquiète le milieu.

"Il faut pouvoir garder la qualité d'accueil et de bien-être au travail tant pour les professionnels que pour les enfants"- Gaëlle Hivernet, étudiante à l'IRTS de Poitiers en formation d'éducatrice de jeunes enfants

Les manifestants regrettent les choix du gouvernement d'accueillir plus d'enfants dans moins d'espace. © Radio France - Marie Dorcet

La CAF va baisser ses dotations

A Poitiers, la CGT a appelé à un rassemblement devant la CAF. Celle-ci va baisser ses dotations au CCAS (Centre Communal de l'Action Sociale) de Grand Poitiers. Si le maire de la ville s'est engagée à compenser cette perte, cela ne profitera pas aux petites structures du département.