Coronavirus : à Porspoder, le maire élu en plein confinement

Pour « assurer la continuité du service public », les élus de 30 000 communes françaises choisis dimanche dès le premier tour des élections municipales doivent se réunir cette semaine pour désigner les nouveaux maires et conseillers. Dans des circonstances très particulières évidemment avec l'épidémie de Coronavirus et le confinement déclaré depuis mardi.

On a bu un petit coup quand même après les élections !, Yves Robin maire de Porspoder

À Porspoder dans le Nord Finistère, Yves Robin, le maire sortant a été élu comme l'ensemble de son conseil municipal dès dimanche soir. Il répond sur France Info, "on a bu un petit coup quand même après les élections ! _On s'est rassemblés dans des conditions convenables_, dans une maison suffisamment grande pour recevoir. Mais on n'est pas restés traîner longtemps."

On acceptera juste les journalistes locaux pour prendre une photo

L'édile de la commune de 1870 habitants réunit à 10h ce jeudi matin les 19 nouveaux élus à huis clos, comme le préconise la directive qu'il a reçue du ministère de la Cohésion des territoires. "On acceptera juste les journalistes locaux pour prendre une photo au début et ils nous quitterons après, _il y aura un espacement d'un mètre entre chaque élu._"

On ne va pas s'embrasser. Pas d'effusions particulières

Yves Robin a demandé aux services municipaux de sa commune de la pointe nord du Finistère d'être particulièrement vigilants pour préparer ce premier conseil municipal, "le nettoyage de la salle du conseil et des poignées de porte sera effectué avant et après le conseil."

Mais concernant les personnes à risque, difficile de faire sans elles pour le maire de Porspoder. "Au-dessus de 70 ans, il doit y avoir deux personnes, entre 69 et 70 ans, deux autres, autrement les autres sont plus jeunes", explique-t-il au micro de France Info. Ces quatre personnes seront-elles présentes ? "Ça me paraît difficile de faire autrement parce qu'il y a les deux têtes de listes, dont moi !"