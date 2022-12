À Privas, 8500 habitants, la police municipale sera maintenant armée

La délibération a été votée facilement, lundi 12 décembre, lors du conseil municipal à Privas : l'armement des policiers municipaux est validé. Dès l'arrivée du nouveau chef de cette police municipale, en janvier 2023, les autres seront formés petit à petit et équipés d'armes de catégorie B1 (pistolets du même type que la Police Nationale). Les cinq policiers devraient tous être habilités d'ici la fin de l'année 2023. Le maire de Privas, Michel Valla (DVD), explique cette mesure.

"Moi je n'étais pas spécialement pour au départ, mais je suis à l'écoute des policiers, à l'écoute de mes élus, mais aussi de la police Nationale. Tous ont demandé cette mesure, notamment les agents, pour lutter contre l'insécurité. Car on remarque une augmentation de l'incivilité, une dérive, une banalisation des méfaits. Il faut y mettre fin, il faut convaincre, et quand vous avez en face de vous des gens qui sont des provocateurs, ils le savent bien que vous n'êtes pas armés. Ce n'est pas parce qu'on a une arme qu'on s'en sert, mais c'est un facteur convaincant selon les policiers. Et puis la police Nationale est demandeuse, nous appelle en renforts régulièrement."