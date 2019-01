À quand le premier « Grand débat » organisé dans l’Yonne ?

Yonne, France

La chose n’est pas facile, à en croire un habitant de l’Yonne qui souhaitait apporter sa pierre à l’édifice. A Laroche-Saint-Cydroine, Jean-Pierre Defaix, conseiller municipal d'opposition, a lancé l'organisation d'une de ces réunions dès le 15 janvier sur le site du "Grand débat national". Il espérait tenir ce rassemblement dans la salle polyvalente de la commune le 2 février, mais la maire lui a fait savoir qu'elle était déjà réservée.

Déçu, Jean-Pierre Defaix estime qu'on ne facilite pas les choses pour les citoyens qui veulent débattre sans la tutelle des maires. « Je pensais au départ que celui qui voulait mettre en place quelque chose aurait l’aide de la commune. Que le citoyen serait aidé par les maires et en fait, le citoyen est court-circuité par les maires. Résultat : ce sont les élus qui ont la priorité pour débattre et j’en conclu que l’organisation de ce débat peut être détourné à des fins électorales en prévisions des élections municipales », ajoute Jean-Pierre Defaix dépité.

La maire divers gauche de Laroche-Saint-Cydroine se défend de toute arrière-pensée politique. "La salle est simplement réservée pour un éventuel débat de l'Association des maires de France", assure-t-elle. « Tout le monde peut débattre chez nous mais cette salle a été réservée par l’association des maires du Centre-Yonne pour le 2 février donc monsieur Defaix peut demander une autre date mais il ne veut pas car il veut être le premier dans l’Yonne à organiser ce type de débat. »

Quatre débats sont programmés dans l'Yonne

Pour le moment, quatre débats sont programmés dans l'Yonne, tous à Auxerre au Pôle rive droite, tous initiés par l’association « S’engager pour l’Auxerrois »présidé par Mathieu Debain.

Le premier aura lieu le 6 février à 19 heures sur le thème de la démocratie et la citoyenneté. Mercredi 13 février, toujours à 19 heures, il sera question de l’organisation de l’État et des services publics. Le 6 mars les citoyens pourront faire part de leurs réflexions au sujet de la fiscalité et des dépenses publiques. Le dernier thème abordé, la transition écologique aura lieu le mercredi 13 mars toujours à 19 heures. Ces réunions sont ouvertes à tous sans inscription préalable. À ce jour, ce sont les seules organisées dans le département.

