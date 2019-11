À quatre mois des municipales, La Valla-en-Gier n'a toujours pas de candidat déclaré

La Valla-en-Gier, France

La Valla-en-Gier n'a toujours pas de candidat pour les prochaines élections municipales et cela commence à inquiéter le maire sortant Jean-Claude Flachat.

Le 15 octobre dernier, il a envoyé une lettre à tous ses administrés pour les prévenir de la situation, et peut-être "créer des vocations". Mais il reste lucide : "Être maire aujourd'hui ça fait peur aux gens. C'est devenu un travail à temps plein. C'est de plus en plus de responsabilités avec de moins en moins de moyens."

Le poste de maire ne fait plus envie

À La Valla-en-Gier, les habitants comprennent ce manque de vocations. Les candidats à la mairie ne se bousculent pas pour endosser ce rôle qu'ils jugent compliqué. Les maires sont sans arrêt sollicités selon Patricia "Quand il y a de la neige il faut déblayer les routes, quand les poubelles ne passent pas c'est de la faute du maire, si les voitures sont mal garées c'est encore de sa faute..."

Et pour cette autre habitante, le maire n'a pas vraiment de marge de manœuvre : "Il ne peut pas prendre de décision sur tout, il est chapeauté par Saint-Étienne-Métropole."

Difficile de tourner la page

Après 19 ans en tant que maire et 33 ans en tant qu'élu, Jean-Claude Flachat a besoin de tourner la page, même si c'est un peu à contre-cœur : "Quand on arrête on a toujours un sentiment d'abandon et d’inachevé parce qu'il y a toujours des projets en cours. Mais il faut bien arrêter un jour."

Parmi ses conseillers, trois seraient partants pour une autre campagne mais aucun ne souhaite être tête de liste. Les quatre adjoints du maire, tous à la retraite, ne voudrons rempiler pour un nouveau mandat qu'à condition que Jean-Claude Flachat se représente. Possibilité qu'il n'exclut pas totalement, si aucune candidature n'est déposée d'ici février : "S'il n'y a personne, j'aviserai le moment venu."

La retraite ne sera peut-être pas pour tout de suite pour Jean-Claude Flachat. Et s'il se représente, il devra composer pour la première fois une liste paritaire, la commune ayant dépassé les 1 000 habitants.