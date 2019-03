A Quettehou, les travaux de la discorde auront bien lieu en avril

La décision de Jean-Pierre Lemyre de programmer des travaux de voirie dans le coeur de Quettehou à partir du 1er avril, jusqu'au mois de juillet, avait provoqué la colère des commerçants de Saint-Vaast-la-Hougue et des élus de Réville et Saint-Vaast. Il faut dire que Quettehou est un véritable carrefour pour accéder au littoral. Lors d'une réunion lundi (voir notre précédent article), les élus et les professionnels avaient fait part lundi, de leur opposition à la programmation de ces travaux à cette date estimant qu'ils allaient avoir un impact important sur l'activité économique.

Interruption des travaux durant la saison touristique

Finalement, la réunion de conciliation qui s'est tenue ce vendredi après-midi sous la présidence de Jean-Louis Valentin, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, a permis d'aboutir à un accord. En l'occurence, les travaux d'assainissement vont bien débuter lundi pour une durée d'un mois avec une ouverture des rues concernées le week-end pour permettre l'accès à Saint-Vaast-la-Hougue. La suite des travaux est renvoyée au mois de septembre.