A Quimper, les soutiens de Yannick Jadot misent sur la pédagogie

Autour d'une table du bar La Baleine Déshydratée à Quimper, Côme, ébéniste et membre du comité local de soutien au candidat écologiste Yannick Jadot, explique les règles de la "Fresque du Climat". "Avec des cartes, vous allez former une fresque pour décortiquer les causes et les conséquences du réchauffement climatique." Alors que les participants posent petit à petit leurs cartes les unes à la suite des autres, le jeune homme explique patiemment des concepts comme celui des puits de carbone ou de l'acidification des océans.

Rendre accessible les rapports du GIEC

"La fresque permet de rendre plus ludique et plus accessible les scénarios des rapports du GIEC" explique le jeune militant. En effet, les rapports du groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat font 4 000 pages. "D'autant plus, qu'on a tendance à croire que l'on connait tout le fonctionnement du réchauffement climatique, alors que c'est plus complexe et plus grave que ce que l'on croit".

Une vulgarisation par le jeu qui plait à Jean-Paul, enseignant à la retraite. " Ca nous permet de nous approprier un vocabulaire qui n'est pas le notre, celui des climatologue du GIEC."

Former les militants

Mais il est vrai que sont présents ce samedi 22 janvier, principalement des militants. Des "déjà convaincus" comme se décrit lui même Daniel, qui milite depuis les années 80. Pourtant, la démarche est loin d'être inutile. "Cela nous permet de nous rendre individuellement ambassadeur d'une vérité. Ca nous forme à répondre à des questions."

Pouvoir engager le débat et le dialogue, partout, c'est aussi ce que veut faire Françoise. "Avec mes voisines de l'immeuble, on se disait qu'on pourrait faire ce genre d'activité nous-même, pour en parler à nos petits-enfants. C'est pour ça que je suis là, pour voir si je peux l'organiser chez moi."

Un jeu élaboré par un ingénieur français

Le jeu proposé par les militants EELV est tiré de cartes créées par l'ingénieur français Cédric Ringenbach, de l'association "La Fresque du Climat". Plusieurs versions existent (adulte, expert, enfant ou quizz).