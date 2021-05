Élections 2021 : à quoi sert le Conseil départemental d'Indre-et-Loire?

Dans un mois tout juste, le 20 juin, ce sera le premier tour des élections pour renouveler les conseils départementaux et les conseils régionaux. Avec le contexte sanitaire, on ne peut pas dire que ces élections soient, pour l'instant, parmi les principales préoccupations des français. Elles sont pourtant très importantes pour notre vie quotidienne : en Indre-et-Loire, les élus du département gèrent un budget de plus de 600 millions d'euros.

Plus de la moitié de son budget consacrée à l'action sociale

L'action sociale, c'est notamment l'insertion, avec par exemple, le versement du Revenu de solidarité active à 15.000 bénéficiaires. C'est aussi tout ce qui englobe l'enfance : de l'agrément des nounous jusqu'à la protection maternelle et infantile, sans oublier l'accompagnement des mineurs étrangers isolés. Pas négligeable non plus, les diverses aides au logement pour les plus modestes. Enfin, dans l'action sociale, il y a tout ce qui concerne le handicap et les personnes âgées, avec notamment l'APA, l'Aide personnalisée d'autonomie et la rénovation des Ehpad.

Les collèges et les routes

Autre grand domaine de compétence du Conseil départemental : les collèges, dont il finance la construction, la rénovation et leurs cantines. Elles servent 19.000 repas par jour à des élèves dont beaucoup bénéficient également d'une aide à la demi-pension.

Le département entretient aussi plus de 3.600 kilomètres de routes en Indre-et-Loire. Enfin, on lui doit une partie de nos loisirs, à travers de très nombreuses subventions aux secteurs associatif, sportif ou culturel. Le Conseil départemental est d'ailleurs le propriétaire de huit monuments emblématiques, comme la forteresse royale de Chinon, la cité royale de Loches ou le prieuré de Saint-Cosme à la Riche.

Avec 2.800 agents, le Conseil départemental est aussi un des plus gros employeurs d'Indre-et-Loire

Les 20 et 27 juin prochains, les habitants d'Indre-et-Loire devront donc élire un homme et une femme pour représenter chacun des 19 cantons d'Indre-et-Loire. Au total, 71 binômes ont déposé leurs candidatures.