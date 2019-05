A quoi servent les aides européennes en Berry ?

Les détracteurs de l'Union Européenne expliquent que la France verse plus qu'elle ne touche de l'Europe (environ 9 milliards d'euros par an). C'est le principe de la solidarité entre pays pauvres et pays riches. Reste que l'Europe finance des projets en régions.

Le Centre Val de Loire bénéficie de 643 millions d'euros de crédits européens sur le programme 2014/2020, avec des retours bien concrets, notamment pour des entreprises régionales... COGIT Composites, une PME de 4 personnes à St-Germain du Puy, près de Bourges a touché une subvention de 190.000 euros pour un projet de recherche développement appliqué à l'aéronautique. Cogit Composites a mis au point un raidisseur de fuselage pour l'avant des airbus. Cela lui a permis de maîtriser des techniques innovantes auxquelles elles n'aurait pas eu accès autrement, confirme son Pdg, Christophe Roua : " Nous sommes une petite structure, on n'aurait pas pu investir sur fonds propres dans la recherche sur cette innovation et la création d'une ligne de production. Ca nous donne accès à des technologies dont on rêvait. On peut rivaliser avec les meilleures entreprises en Europe et on a déjà du retour sur investissement. On est serein pour l'avenir."

Christophe Roua, pdg de Cogit Composites à St-Germain-du-Puy, près de Bourges © Radio France - Cogit Composites

Cette subvention a couvert 43 % du coût du projet. La région centre Val de Loire bénéficie notamment de 353 millions d'euros au service du développement rural (Fonds FEADER) : " Pour financer par exemple l'agriculture biologique, le développement du très haut débit en milieu rural, le tourisme, etc, explique Charles Fournié, vice-président écologiste du conseil régional Centre Val de Loire. Ces fonds sont désormais supérieurs à ceux qu'amène l'état dans le cadre des contrats de plan état/région."

Cogit Composites a mis au point des raidisseurs de fuselage pour l'aéronautique, en partie grâce aux subventions européennes - Cogit Composites

Certes l'Europe coûte plus à la France, qu'elle ne lui rapporte, quoi que... pour Charles Fournié, certains retours ne sont pas quantifiables : " Quand demain, l'union européenne va consacrer 25 % de son budget à la question du climat, vous imaginez bien que cette question s'adresse à tout le monde et donc cette mise au pot commun, c'est aussi pour permettre une plus grande efficacité." Un débat que les électeurs trancheront dimanche prochain.