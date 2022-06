À quoi va ressembler le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse mardi soir

Jean-Luc Mélenchon était venu à Toulouse le 3 avril dernier, juste avant le premier tour de la présidentielle. Le candidat à l'Elysée avait réussi à réunir près de 20.000 personnes sur la place du Capitole et par un temps pluvieux. Ce mardi 14 juin, sous l'étuve toulousaine, celui qui prétend pouvoir devenir Premier ministre animera de 19h à 20h30 un meeting à la salle Mermoz, à Toulouse.

Mini salle, maxi réseaux

La salle choisie peut surprendre. La salle Mermoz, à l'extérieur du centre-ville près du Stadium et du quartier populaire Empalot, n'a qu'une capacité de 1.500 places assises, 2.000 debout. C'est l'endroit qu'avait choisi par exemple Philippe Poutou pendant la campagne présidentielle tandis que Jean-Luc Mélenchon était le 3 avril , place du Capitole, avant le premier tour. La salle Mermoz donc, écrin -très- modeste pour une campagne autrement moins dynamique, moins centrée sur la personne de Jean-Luc Mélenchon et une stratégie toujours très axée sur les réseaux sociaux avec retransmission en direct.

Le choix de Toulouse ne s'est pas fait au regard des scores très avantageux obtenus par la NUPES en Haute-Garonne puisque la venue du leader de la France Insoumise était prévue avant le premier tour. Il fera un autre meeting d'entre-deux tours probablement cette semaine, après en avoir assuré trois la semaine dernière, à Marseille vendredi, à Caen mercredi et à Ste Geneviève des Bois le lundi.

Une heure de discours du patron et des invités

Le meeting doit durer 1h30. Jean-Luc Mélenchon monopolisera la parole pendant près d'une heure. Mais des invités issus d'autres sensibilités que la France Insoumise vont également monter sur scène : le communiste toulousain Pierre Lacaze, le socialiste haut-garonnais Sébastien Vincini qui va désormais accorder plus de temps à ses fonctions nationales au PS ou encore la candidate EELV du Nord Marine Tondelier, inconnue dans le Sud-Ouest.

Et puis la soirée sera co-animée par deux candidates de la NUPES en Haute-Garonne, qui ont tout intérêt à se montrer aux côtés du patron : Agathe Roby, opposée à la macroniste sortante Corinne Vignon dans la troisième circonscription, et Alice Assier qui défiera la maire de Saint-Orens Dominique Faure (LREM) dans la dixième. Les deux jeunes femmes sont arrivées certes en tête dimanche, mais avec seulement trois points d'avance sur leurs adversaires. Avec un report de voix limité, et contrairement à d'autres candidats NUPES en Haute-Garonne comme François Piquemal (4e), Hadrien Clouet (1ère) ou Christine Arrighi (9e) qui ont beaucoup plus d'avance, elles ne sont pas favorites dimanche et ont bien besoin d'un coup de projecteur pour espérer créer la surprise.