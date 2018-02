Saint-Étienne, France

Le théâtre de Beaulieu avait brulé à la mi juin. Un choc pour le quartier après cet incendie volontaire. Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau a annoncé via sa page facebook que le théâtre allait bien être reconstruit : _"_La Mairie reconstruira. Je m’y suis engagé et nous le ferons avec un projet qui fera de ce lieu un carrefour culturel social et ouvert à tous_. " _Au niveau du calendrier le projet pourrait être présenté en juin pour un début des travaux à l’automne dans le meilleur des cas.

Un projet encore flou

Une annonce qui a évidemment rassuré les habitants du quartier attachés à la structure. Mais aussi le Comité pour la reconstruction de la MJC Nouveau Théâtre crée en novembre dernier. Un comité qui se pose tout de même pas mal de questions. D’abord parce que la mairie avance qu’elle a fait réaliser une enquête par un cabinet extérieur, qui a recueilli les propositions et les attentes des habitants, des associations pour réaliser le projet. Pourtant, le comité qui avait demandé à être reçu par le maire, ne l’a pas été. Les membres du comité espèrent aussi que le projet va bien s’articuler autour d’un théâtre qui pourra attirer des spectateurs venus d’autres quartiers de Saint-Étienne. "Il y a déjà deux MJC, ce n’est pas d’une troisième dont nous avons besoin" explique un de ces membres. Le comité qui avait aussi été échaudé par des déclarations en conseil municipal qui sous-entendaient qu’un nouveau théâtre n’était pas une nécessité.

Et c’est vrai que le projet de la mairie est assez vague. Les élus en charge parle notamment d’ "un modèle innovant, qui vienne enrichir les propositions existantes en matière de médiation artistique et de sensibilisation à la culture pour des publics qui en sont éloignés."

Pas de réponse du Ministère de la Culture

Pour ce projet de reconstruction, la municipalité avait interpellé la Ministre de la culture Françoise Nyssen lors de sa venue sur place le 16 octobre pour l’inauguration de la Comédie de Saint-Étienne. Le maire explique que depuis il est sans nouvelle "malgré plusieurs courriers, nous n’avons plus de nouvelles de sa part".

Le comité lui ne s’en inquiète pas trop. "C’est un projet municipal. C’est la mairie qui doit reconstruire. Et quand le projet sera bouclé et chiffré, il sera toujours temps de demander l’aide de l’état. "

Plus d'explication avec l'adjoint à la culture de la mairie de Saint-Étienne, Marc Chassaubéné, invité de France Bleu jeudi 22 février à 8h30.