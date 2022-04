Les électeurs de Reichshoffen, petite ville du nord de l'Alsace ont voté à 36,04% pour la candidate du Rassemblement National au premier tour de l'élection présidentielle, un des scores les plus importants de la région.

"Oui, c'est possible !" : à Reichshoffen, les électeurs de Marine Le Pen veulent croire à sa victoire

Reichshoffen et son canton, couleur "bleu Marine". La candidate du Rassemblement National obtient des scores importants dans ce secteur du nord de l'Alsace : 45,98% des voix à Uhrwiller, 38,08% à Gundershoffen, 41,10% à Forstheim, 36,04% à Reichshoffen. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle galvanisent les partisans de Marine Le Pen croisés dans les rues de Reichshoffen ce lundi.

"Oui, c'est possible !" se réjouit Alain, de passage au tabac-presse du centre-ville. Sur les présentoirs trône le sourire de Marine Le Pen en une des journaux de la presse locale. Un visage souriant qui laisse toutes les chances à sa candidate de convaincre des électeurs encore frileux au premier tour, jure cet ancien ouvrier chez De Dietrich, un important employeur du secteur : "Ce n'est plus la même, ce n'est pas son père. Mais il faut qu'elle ait la poigne, qu'elle ne se laisse pas faire, parce que c'est un malin !"

Un "malin" - Emmanuel Macron - toujours dangereux. Alain garde le souvenir du débat de l'entre-deux tours de 2017. La séquence avait coûté cher à Marine Le Pen.

Un débat risqué

Quelques dizaines de mètres plus loin, au comptoir du PMU, André a bien conscience des enjeux du débat télévisé du mercredi 20 avril, organisé par TF1 et France 2. "Si elle se fait avoir à nouveau, elle ne sera pas présidente. Je trouve qu'elle est meilleure qu'il y a cinq ans. J'écouterai le débat, et après j'analyserai", explique-t-il. Il ne votera pour elle que si sa candidate livre une prestation à la hauteur de ses attentes.

Des attentes que Marine Le Pen ne peut pas décevoir, car, René en est sûr : la candidate d'extrême-droite possède toutes les armes pour battre Emmanuel Macron. "Dans la façon de parler, d'expliquer les choses, elle est plus crédible. Elle est sûr d'elle, je la vois très à l'aise aujourd'hui. Je la sens très bien".

L'aisance de la candidate du Rassemblement national ne suffit pas à rassurer la patronne du bar, Laurence. Elle redoute les répercussions de l'image qui colle encore à la peau de Marine Le Pen. "Ils l'associent trop à son père. Ils sont trop encore sur l'extrême-droite. Je ne comprends pas", déplore-t-elle.