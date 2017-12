A Reims, Laurent Berger de la CFDT dit son attachement au SMIC

Alors que la CFDT Grand Est est officiellement née ce jeudi à l'occasion du congrès à Reims des sections d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, le secrétaire général du syndicat Laurent Berger a donné son sentiment sur le débat concernant le SMIC. Lui demande un débat sur la politique salariale.

Réunies en congrès à Reims depuis mardi, les unions régionales de la CFDT de Lorraine, d'Alsace et de Champagne-Ardenne ont officiellement fusionné ce jeudi 7 décembre (fusion approuvée à 88%) pour donner naissance à la "CFDT Grand Est". Devenant ainsi selon son secrétaire Dominique Toussaint "la première organisation syndicale du Grand Est" tous secteurs confondus (public et privé) avec 80 000 adhérents. Le secrétaire général national de la CFDT Laurent Berger est venu à Reims ce jeudi pour saluer cette fusion qui colle désormais avec le découpage administratif, et il s'est exprimé sur le débat concernant le SMIC.

Ce qui est inacceptable c'est qu'on y reste au SMIC toute sa vie pour certains travailleurs -- Laurent Berger

Faut-il ou non une progression automatique du SMIC chaque année ? Oui dit Laurent Berger :"Pour la CFDT c'est clair, le SMIC doit continuer à être indexé sur l'évolution du coût de la vie...". Et le secrétaire général national de la CFDT poursuit : "Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on dise qu'il y a aussi une responsabilité des patrons à revaloriser les bas de grille comme on dit, c'est à dire les plus basses classifications dans les conventions collectives pour qu'il y ait des carrières dynamiques...". Laurent Berger aimerait donc un débat plus global sur la politique salariale dans les entreprises, avec le patronat et le gouvernement.