A Reims, confinement oblige, premier conseil municipal en visioconférence pour le maire réélu

La ville de Reims se prépare ce lundi 4 mai à son premier conseil municipal en visioconférence. En temps normal, il est déjà retransmis sur internet (Facebook et le site de la mairie) mais la différence aujourd'hui, c'est que les 59 conseillers municipaux seront en direct de chez eux, confinement oblige. Le conseil municipal sera assuré par le logiciel Zoom.

Pour préparer ce conseil municipal, il a fallu de l'adaptation et de la préparation en amont. Un test grandeur nature a été réalisé la semaine dernière, notamment pour organiser les votes des élus.

C'est Pia konitz, la directrice de la vie institutionnelle qui va devoir gérer ce soir le vote des élus en visioconférence : " on va leur demander de se prononcer à l'appel de leur nom. En temps normal, dans la salle du conseil, il suffit de lever la main pour prendre la parole mais ce soir, pour éviter le brouhaha lors de la visioconférence, tous les micros seront fermés et je les réactiverai au fur et à mesure".

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, réélu le 15 mars dernier, la veille du confinement sera physiquement présent dans la salle du conseil mais il ne sera pas seul affirme Cédric Varnoteaux ,responsable du service audiovisuel événementiel . " Six à sept collègues seront présents dans la salle, en respectant les gestes barrières. Ils vont gérer la retransmission et s'assurer que l'animation du conseil municipal se fasse de manière la plus audible possible".

A l'ordre de ce premier conseil municipal ce lundi, essentiellement la crise liée au Covid 19 et les différents dispositifs qui seront mis en place en vue du déconfinement à partir du 11 mai.

Jeudi 7 mai, ça sera au tour du Conseil communautaire du Grand Reims de se faire en visioconférence. Il y aura cette fois 206 élus derrière leur ordinateur.